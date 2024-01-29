Участники СВО из Стерлитамака благодарят горожан за помощь





Поддержать наших бойцов может каждый.

Маскировочные сети и шлемы плетут по ул. Худайбердина, д.17 (координатор-Гульнара, тел. 8-917-34-646-11).

Носилки шьют по пр. Октября, д.43 (координатор – Светлана, тел. 8-987-590-50-61).

Окопные свечи и сухой душ изготавливают по ул. Худайбердина, д.17, здесь же можно получить пряжу для вязания носков (координатор- Елена, тел. 8-917-34-646-11).

Дождевики-пончо шьют по ул. Калинина, д.52 (координатор- Гульнара, тел. 8-987-584-08-55).



Центр поддержки участников СВО и членов их семей г. Стерлитамака находится по адресу улица Худайбердина, 122.



График работы:

Понедельник- пятница с 9:00 до 20:00

Суббота с 10:00 до 14:00

Воскресенье выходной день.



Телефон: 8 (929) 75-74-892



По информации Центра поддержки участников СВО и членов их семей г. Стерлитамака.