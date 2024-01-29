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29 Января , 15:00

Участники СВО из Стерлитамака благодарят горожан за помощь

"Ваша поддержка и ваше уважение очень помогают в борьбе с врагом", - в частности, говорят бойцы.

Участники СВО из Стерлитамака благодарят горожан за помощь
Участники СВО из Стерлитамака благодарят горожан за помощь

На обмундировании  военнослужащих можно заметить шевроны. Их  изготовили дети.


Поддержать наших бойцов может каждый. 

Маскировочные сети и шлемы плетут по ул. Худайбердина, д.17 (координатор-Гульнара, тел. 8-917-34-646-11).
Носилки шьют по пр. Октября, д.43 (координатор – Светлана, тел. 8-987-590-50-61).
Окопные свечи и сухой душ изготавливают по ул. Худайбердина, д.17, здесь же можно получить пряжу для вязания носков (координатор- Елена, тел. 8-917-34-646-11).
Дождевики-пончо шьют по ул. Калинина, д.52 (координатор- Гульнара, тел. 8-987-584-08-55).

Центр поддержки участников СВО и членов их семей г. Стерлитамака находится по адресу улица Худайбердина, 122.

График работы:
Понедельник- пятница с 9:00 до 20:00
Суббота с 10:00 до 14:00
Воскресенье выходной день.

Телефон: 8 (929) 75-74-892

По информации Центра поддержки участников СВО и членов их семей г. Стерлитамака.

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"Стерлитамакский рабочий"

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