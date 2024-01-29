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29 Января , 16:13

В Стерлитамаке пройдёт форум "Управдом"

Муниципальный форум «Управдом» сотоится 31 января в 16 часов в Городском дворе культуры «Сода» (ул.Тукаева, 9). 

Он проводится для председателей Советов, старших многоквартирных домов.

В форуме Советов многоквартирных домов примут участие:

- представители администрации Стерлитамака,
- руководитель общественно-жилищного контроля по городу Стерлитамаку,
- руководители и представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору»,
- руководители и представители Регионального оператора ООО «ЭКО-СИТИ»,
- руководители и представители ресурсоснабжающих и управляющих организаций города,
- председатели Советов многоквартирных домов и представители СМИ.

По информации Управления ЖКХ.

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