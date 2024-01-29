В Стерлитамаке пройдёт форум "Управдом"

Он проводится для председателей Советов, старших многоквартирных домов.



В форуме Советов многоквартирных домов примут участие:



- представители администрации Стерлитамака,

- руководитель общественно-жилищного контроля по городу Стерлитамаку,

- руководители и представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору»,

- руководители и представители Регионального оператора ООО «ЭКО-СИТИ»,

- руководители и представители ресурсоснабжающих и управляющих организаций города,

- председатели Советов многоквартирных домов и представители СМИ.



По информации Управления ЖКХ.