В Стерлитамаке пройдёт форум "Управдом"

Он проводится для председателей Советов, старших многоквартирных домов.
В форуме Советов многоквартирных домов примут участие:
- представители администрации Стерлитамака,
- руководитель общественно-жилищного контроля по городу Стерлитамаку,
- руководители и представители Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан, Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору»,
- руководители и представители Регионального оператора ООО «ЭКО-СИТИ»,
- руководители и представители ресурсоснабжающих и управляющих организаций города,
- председатели Советов многоквартирных домов и представители СМИ.
По информации Управления ЖКХ.