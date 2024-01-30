Хореографический театр-студия «Солнышко» завоевал Гран-при на Международном конкурсе

Отдел культуры города Стерлитамака сообщает, что участниками этого события стали молодые таланты из Заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации - Народного хореографического театра-студии "Солнышко", которым руководит Гузель Ишмакова, Заслуженный работник культуры Республики Башкортостан. Коллектив представил на суд зрителей пять танцевальных номеров. Все номера были отмечены наградами, принеся коллективу звание лауреатов 1 и 2 степени, а также - Гран-при. Молодые артисты удивили публику своим профессионализмом и харизмой, заслужив справедливую оценку жюри и аплодисменты зрителей.

Фото: отдел культуры города Стерлитамака.