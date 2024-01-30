Стерлитамакские гандболисты стали серебряными призерами XII Летней спартакиады в Тольятти

Молодые спортсмены из стерлитамакской детско-юношеской спортивной школы №2 и спортивной школы олимпийского резерва вошли в сборную команду Республики Башкортостан. Их тренировали Овсянников С.Н. и Овсянников Г.Н.

По итогам игр в круговой системе победителем отборочного турнира с максимальным количеством очков стала сборная команда "Самарская область".

Второе место заняла команда "Республика Башкортостан", проиграв основному победителю в прямой встрече.

На третьей строчке пьедестала оказалась сборная команда "Саратовская область", а на четвертом месте расположилась команда "Республики Татарстан".

Наша команда успешно выполнила поставленную задачу на этапе соревнований и выиграла возможность принять участие в заключительной части XII Летней спартакиады учащихся (юношеская) России по гандболу среди юношей до 17 лет, которая состоится в Астрахани.

Фото: детско-юношеская спортивная школа №2.