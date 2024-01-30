-9 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
30 Января , 14:47

Стерлитамакские гандболисты стали серебряными призерами XII Летней спартакиады в Тольятти

С 24 по 30 января в спорткомплексе "Олимп" в городе Тольятти, Самарская область, прошла XII Летняя спартакиада учащихся (юношеская) России по гандболу среди мальчиков в возрасте до 17 лет.

Стерлитамакские гандболисты стали серебряными призерами XII Летней спартакиады в Тольятти
Стерлитамакские гандболисты стали серебряными призерами XII Летней спартакиады в Тольятти

Молодые спортсмены из стерлитамакской детско-юношеской спортивной школы №2 и спортивной школы олимпийского резерва вошли в сборную команду Республики Башкортостан. Их тренировали Овсянников С.Н. и Овсянников Г.Н.

По итогам игр в круговой системе победителем отборочного турнира с максимальным количеством очков стала сборная команда "Самарская область".

Второе место заняла команда "Республика Башкортостан", проиграв основному победителю в прямой встрече.

На третьей строчке пьедестала оказалась сборная команда "Саратовская область", а на четвертом месте расположилась команда "Республики Татарстан".

Наша команда успешно выполнила поставленную задачу на этапе соревнований и выиграла возможность принять участие в заключительной части  XII Летней спартакиады учащихся (юношеская) России по гандболу среди юношей до 17 лет, которая состоится в Астрахани.

Фото: детско-юношеская спортивная школа №2.

 

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru