Стерлитамакские гандболисты стали серебряными призерами XII Летней спартакиады в Тольятти

Молодые спортсмены из стерлитамакской детско-юношеской спортивной школы №2 и спортивной школы олимпийского резерва вошли в сборную команду Республики Башкортостан. Их тренировали Овсянников С.Н. и Овсянников Г.Н.
По итогам игр в круговой системе победителем отборочного турнира с максимальным количеством очков стала сборная команда "Самарская область".
Второе место заняла команда "Республика Башкортостан", проиграв основному победителю в прямой встрече.
На третьей строчке пьедестала оказалась сборная команда "Саратовская область", а на четвертом месте расположилась команда "Республики Татарстан".
Наша команда успешно выполнила поставленную задачу на этапе соревнований и выиграла возможность принять участие в заключительной части XII Летней спартакиады учащихся (юношеская) России по гандболу среди юношей до 17 лет, которая состоится в Астрахани.
Фото: детско-юношеская спортивная школа №2.