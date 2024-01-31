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31 Января , 10:23

Вокальный ансамбль из Стерлитамака стал призёром Международного конкурса-фестиваля «На крыльях таланта»

Юные представители вокального ансамбля «Поющее созвездие» детской музыкальной школы №3 принял участие в Международном конкурсе-фестивале, который проходил в г. Уфе с 26 по 28 января. Коллектив стал лауреатом I степени. Преподаватель - О.В. Мельникова.  

Вокальный ансамбль из Стерлитамака стал призёром Международного конкурса-фестиваля «На крыльях таланта»
Вокальный ансамбль из Стерлитамака стал призёром Международного конкурса-фестиваля «На крыльях таланта»

По информации отдела культуры

Вокальный ансамбль из Стерлитамака стал призёром Международного конкурса-фестиваля «На крыльях таланта»
Вокальный ансамбль из Стерлитамака стал призёром Международного конкурса-фестиваля «На крыльях таланта»
Вокальный ансамбль из Стерлитамака стал призёром Международного конкурса-фестиваля «На крыльях таланта»
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"Стерлитамакский рабочий"

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