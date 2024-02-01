50 миллионов на проекты в сфере средств массовой информации

Обо всем по порядку



Где, когда и как принять участие?

Прием заявок на официальном сайте Фонда грантыглавы102.рф начался сегодня 1 февраля и продлится до 17.00 ч. 1 марта 2024 года по местному времени. Подача заявок осуществляется электронно, согласно Положению о Конкурсе, ознакомиться с которым необходимо каждому заявителю.



Кто может принять участие?

В новом для нашей республики конкурсе принять участие могут только некоммерческие организации, являющиеся момент подачи заявки юридическим лицом не менее трех месяцев.Потенциальным участникам стоит обратить внимание на наличие гарантийного письма от зарегистрированных средств массовой информации Республики Башкортостан, в котором подтверждена готовность размещения и/или распространения реализованного проекта.



Какой проект может получить финансирование?



В данном конкурсе под проектом подразумевается комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание социально значимого результата – продукции средств массовой информации, согласно 6-му абзацу статьи 2 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» - тираж или часть тиража отдельного номера периодического печатного издания, отдельный выпуск телеканала, радиоканала, радиопрограммы, телепрограммы, кинохроникальной программы, тираж или часть тиража аудио- или видеозаписи программы, отдельный выпуск либо обновление сетевого издания, отдельный выпуск иного средства массовой информации.



О чем должен быть проект?

Фонд грантов Главы Республики Башкортостан совместно с Агентством по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан разработал тематики Конкурса, одному из которых должен соответствовать проект:



- Имидж Башкортостана;

- Башкортостан читающий;

- Сила села;

- СМИ будущего;

- Герои СВО;

- В фокусе – юность;

- Башкортостан – территория добрых дел;

- Медианаследие;

- Безопасность на дорогах;

- Достоверность, ответственность и объективность.



На какую поддержку рассчитывать конкурсантам?

Общий бюджет Конкурса составляет 50 млн. рублей. Максимальный максимальный размер гранта на один проект составляет 5 млн. рублей. Одна организация вправе представить не более одной заявки на участие в конкурсе.



Подробную информацию о требованиях к участникам конкурса, условиях и порядке предоставления грантов можно изучить на сайте грантыглавы102.рф в разделе «Конкурсы».

«Конкурс проводится впервые по поручению Главы республики Радия Хабирова. Мы уверены, что реализация проектов НКО будет способствовать появлению нового и интересного контента в средствах массовой информации Республики Башкортостан. Сформирован экспертный совет из числа профессионального сообщества. Приглашаем НКО присоединиться», - прокомментировал руководитель Агентства по печати и СМИ РБ Максим Ульчев.