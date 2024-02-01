Президент РФ Владимир Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

В.Путин: Ваше святейшество, добрый день!
Патриарх Кирилл: Приветствую Вас, Владимир Владимирович!
В.Путин: Сердечно и искренне поздравляю Вас с праздником – с Днём интронизации.
Патриарх Кирилл: Спасибо большое.
В.Путин: 15 лет. Думаю, Вы даже не заметили, как эти 15 лет пролетели.
Патриарх Кирилл: Вы правы. Время прошло очень быстро.
В.Путин: Спасибо Вам за Ваши труды.
Патриарх Кирилл: Спасибо большое Вам. Эти 15 лет отмечены очень высоким уровнем церковно-государственных отношений благодаря чему удалось достичь того, чего в прошлом даже и представить невозможно было.
Это открытие новых епархий, храмов, монастырей. Но самое главное – это очень широкая работа с молодёжью, с детьми – то, что действительно было под запретом долгие годы в нашей стране, и то, что сейчас активно развивается.
Я Вас сердечно благодарю за поддержку, которую Вы оказываете всем гражданам России, – особенно хотел бы отметить тех, кто принадлежит нашей церкви, – и за помощь самой церкви как институции.
Благодарю Вас сердечно.
В.Путин: Спасибо Вам большое.
Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73358
Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73358