Президент РФ Владимир Путин встретился с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

В.Путин: Ваше святейшество, добрый день!

Патриарх Кирилл: Приветствую Вас, Владимир Владимирович!

В.Путин: Сердечно и искренне поздравляю Вас с праздником – с Днём интронизации.

Патриарх Кирилл: Спасибо большое.

В.Путин: 15 лет. Думаю, Вы даже не заметили, как эти 15 лет пролетели.

Патриарх Кирилл: Вы правы. Время прошло очень быстро.

В.Путин: Спасибо Вам за Ваши труды.

Патриарх Кирилл: Спасибо большое Вам. Эти 15 лет отмечены очень высоким уровнем церковно-государственных отношений благодаря чему удалось достичь того, чего в прошлом даже и представить невозможно было.

Это открытие новых епархий, храмов, монастырей. Но самое главное – это очень широкая работа с молодёжью, с детьми – то, что действительно было под запретом долгие годы в нашей стране, и то, что сейчас активно развивается.

Я Вас сердечно благодарю за поддержку, которую Вы оказываете всем гражданам России, – особенно хотел бы отметить тех, кто принадлежит нашей церкви, – и за помощь самой церкви как институции.

Благодарю Вас сердечно.

В.Путин: Спасибо Вам большое.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73358

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73358