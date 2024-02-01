В 2023 году в Башкирии доля получателей онлайн-госуслуг достигла 95 процентов

- В Башкортостане активно используются онлайн-госуслуги как для предпринимательской деятельности, так и для решения личных вопросов. Это свидетельствует о доверии к государственным цифровым сервисам, включая портал Госуслуг, - отметил Геннадий Разумикин, министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан. - Доля пользователей в республике превышает средние значения других регионов и достигает самых высоких показателей в топ-20 реестра, где также успешно функционируют электронные государственные услуги.
Одним из важных условий для получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме является наличие личного кабинета. В Башкортостане количество пользователей портала Госуслуг значительно увеличилось. Сегодня свыше 2,8 миллиона жителей республики, что составляет около 75% населения старше 14 лет, имеют возможность получать услуги в электронном виде, поделился министр.
Также существенное влияние на рост спроса на электронные услуги оказала обратная связь соискателей, благодаря которой происходит постоянное совершенствование качества предоставляемых услуг и внедрение нового функционала.
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