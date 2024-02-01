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1 Февраля , 12:26

В Межвузовском кампусе Уфы официально презентовали Лабораторию климата УГНТУ

31 января Центр технологий декарбонизации Уфимского нефтяного университета презентовал Лабораторию климата и мониторинга углеродного следа, которая расположилась в IQ-парке Межвузовского кампуса Уфы, достроенном в декабре 2023 года.

В Межвузовском кампусе Уфы официально презентовали Лабораторию климата УГНТУ
В Межвузовском кампусе Уфы официально презентовали Лабораторию климата УГНТУ

Начальник лаборатории, кандидат технических наук Руслан Шагалиев представил основные направления её деятельности, рассказал о геоинформационной системе «Экосистемы декарбонизации» и перспективных направлениях научных исследований и коммерциализации разработок.

Важное направление  деятельности лаборатории  -  реализация программ высшего и дополнительного профессионального образования в области климатической повестки и обеспечения экологической безопасности.

Работа ведется с участием бизнес-партнеров – предприятий топливно-энергетического комплекса, добывающей промышленности и сельского хозяйства – тех, кто оставляет наибольший «углеродный след», выбрасывая в атмосферу парниковые газы.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22887/

 

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