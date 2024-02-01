В Межвузовском кампусе Уфы официально презентовали Лабораторию климата УГНТУ

Начальник лаборатории, кандидат технических наук Руслан Шагалиев представил основные направления её деятельности, рассказал о геоинформационной системе «Экосистемы декарбонизации» и перспективных направлениях научных исследований и коммерциализации разработок.

Важное направление деятельности лаборатории - реализация программ высшего и дополнительного профессионального образования в области климатической повестки и обеспечения экологической безопасности.

Работа ведется с участием бизнес-партнеров – предприятий топливно-энергетического комплекса, добывающей промышленности и сельского хозяйства – тех, кто оставляет наибольший «углеродный след», выбрасывая в атмосферу парниковые газы.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/22887/