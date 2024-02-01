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1 Февраля , 09:00

В Межвузовском кампусе Уфы подвели итоги программы «Обучение служением»

Вузы-резиденты Межвузовского студенческого кампуса Уфы начали активную работу в стенах IQ-парка, первой очереди кампуса, строительство которого завершилось в декабре 2023 года.

В Межвузовском кампусе Уфы подвели итоги программы «Обучение служением»
В Межвузовском кампусе Уфы подвели итоги программы «Обучение служением»

Здесь прошел региональный круглый стол по развитию программы «Обучение служением». 

Участие в нем приняли представители пилотных вузов республики, некоммерческих организаций, социальных предпринимателей и государственных учреждений. 

Программа «Обучение служением» выросла из волонтерских центров. Новый проект как раз направлен на развитие профессиональных компетенций через решение социально-значимых задач, встроен в образовательную программу с учетом времени и оценкой результатов в виде стажировок, курсовой или дипломной работы обучающихся.

В «Обучение служением» включаются не только социогуманитарные направления, которые априори делают такого рода проекты, но и технические направления также могут очень хорошо участвовать в этой деятельности, подчеркнула Юлия Рахманова. 

Представители вузов поделились своим опытом реализации программы с различными НКО. После чего подвели промежуточные результаты реализации программы в 2023-2024 учебном году и сформировали дорожную карту по ее дальнейшему развитию в регионе.

Источник: Правительство РБ

 

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