В Межвузовском кампусе Уфы подвели итоги программы «Обучение служением»

Здесь прошел региональный круглый стол по развитию программы «Обучение служением».

Участие в нем приняли представители пилотных вузов республики, некоммерческих организаций, социальных предпринимателей и государственных учреждений.

Программа «Обучение служением» выросла из волонтерских центров. Новый проект как раз направлен на развитие профессиональных компетенций через решение социально-значимых задач, встроен в образовательную программу с учетом времени и оценкой результатов в виде стажировок, курсовой или дипломной работы обучающихся.

В «Обучение служением» включаются не только социогуманитарные направления, которые априори делают такого рода проекты, но и технические направления также могут очень хорошо участвовать в этой деятельности, подчеркнула Юлия Рахманова.

Представители вузов поделились своим опытом реализации программы с различными НКО. После чего подвели промежуточные результаты реализации программы в 2023-2024 учебном году и сформировали дорожную карту по ее дальнейшему развитию в регионе.

Источник: Правительство РБ