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2 Февраля , 12:43

Проект «Всей семьей» запускает очередной конкурс

Задание №8. Всей семьей занимаемся спортом Фильмы посмотрели, книги почитали, теперь самое время заняться активным отдыхом. Не зря говорят, что в здоровом теле — здоровый дух. Восьмое задание — семейный спорт!

Проект «Всей семьей» запускает очередной конкурс
Проект «Всей семьей» запускает очередной конкурс

Что делаем?
1. Упражняемся в спортзале, дома или на улице, играем в футбол или просто бросаем мяч — подойдут любые спортивные активности! Не забываем, что шахматы — тоже спорт!
2. Делаем совместное фото.
3. Выкладываем на своей странице с хештегами
#всейсемьей
#всейсемьей02
#всейсемьейстерлитамак

Уже 27 февраля состоится третий большой розыгрыш призов среди всех участников.

Обратите внимание! Чтобы вам смогли вручить приз, обязательно пройдите регистрацию (если еще этого не сделали). Напишите, пожалуйста, нашей Надежде вот тут: https://vk.cc/cu1zjD. Регистрация займет не больше минуты!

Всем, кто прошел регистрацию, придет персональное сообщение о старте восьмого задания.

Для финального розыгрыша все наши задания можно выполнять до 29 марта: https://vk.com/topic-223569207_49703291

#всейсемьей
#всейсемьей02
#всейсемьейстерлитамак

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