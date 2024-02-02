Радий Хабиров представил Владимиру Путину первую очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ

Глава Башкортостана Радий Хабиров доложил руководителю государства о готовности первой очереди Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.

– У нас, по оценкам демографов, на протяжении более чем десятилетия число молодых людей будет постоянно расти, и очень скоро ребята, которым сегодня 10-12 лет, придут учиться в техникумы и вузы. И конечно, мы должны уже сейчас, сегодня работать над тем, чтобы предоставить им широкие, качественно новые условия для самореализации, для успешного карьерного и жизненного роста, для того, чтобы они стали настоящими профессионалами в своём деле и получили надёжные ценностные, нравственные ориентиры, – сказал Владимир Путин в начале мероприятия. – Это, без всякого преувеличения, задача стратегического общенационального уровня. Поэтому совместно с регионами, бизнесом реализуем целый ряд больших проектов по развитию образовательной инфраструктуры. Крупнейшие компании не только участвуют в федеральной программе строительства университетских кампусов, но и сами финансируют возведение передовой образовательной исследовательской инфраструктуры высшей школы. Это хороший пример партнёрства государства и бизнеса по развитию кадрового интеллектуального потенциала страны.

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Президент России Владимир Путин отметил, что Уфа – «один из крупных образовательных центров в стране».

– Спасибо большое за приглашение. С удовольствием приеду в Башкортостан. Действительно, у вас добрая земля и очень радушные люди, красивая культура. Республика развивается быстрыми, хорошими темпами. Так что с удовольствием это сделаю. Увидимся с вами в ближайшее время и поговорим по вопросам развития республики, – сказал Владимир Путин. – И, конечно, хочу поздравить руководство регионов с этим событием. Это важные шаги в развитии образовательной инфраструктуры в целом по стране. Это только начало, и для некоторых объектов, о которых мы сейчас говорили, это только первый этап. Здесь только что было сказано, что руководство Башкирии стремилось к тому, чтобы сделать эталонное пространство для студентов, аспирантов и преподавателей. Цель создания современных кампусов как раз в этом и заключается – создать эталонные пространства. Мы в этом направлении будем, безусловно, двигаться дальше.

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