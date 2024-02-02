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2 Февраля , 14:23

Радий Хабиров представил Владимиру Путину первую очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ

1 февраля Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи принял участие в открытии объектов современных кампусов в регионах страны.

Радий Хабиров представил Владимиру Путину первую очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ
Радий Хабиров представил Владимиру Путину первую очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ

Глава Башкортостана Радий Хабиров доложил руководителю государства о готовности первой очереди Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня.

– У нас, по оценкам демографов, на протяжении более чем десятилетия число молодых людей будет постоянно расти, и очень скоро ребята, которым сегодня 10-12 лет, придут учиться в техникумы и вузы. И конечно, мы должны уже сейчас, сегодня работать над тем, чтобы предоставить им широкие, качественно новые условия для самореализации, для успешного карьерного и жизненного роста, для того, чтобы они стали настоящими профессионалами в своём деле и получили надёжные ценностные, нравственные ориентиры, – сказал Владимир Путин в начале мероприятия. – Это, без всякого преувеличения, задача стратегического общенационального уровня. Поэтому совместно с регионами, бизнесом реализуем целый ряд больших проектов по развитию образовательной инфраструктуры. Крупнейшие компании не только участвуют в федеральной программе строительства университетских кампусов, но и сами финансируют возведение передовой образовательной исследовательской инфраструктуры высшей школы. Это хороший пример партнёрства государства и бизнеса по развитию кадрового интеллектуального потенциала страны.

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Президент России Владимир Путин отметил, что Уфа – «один из крупных образовательных центров в стране».

– Спасибо большое за приглашение. С удовольствием приеду в Башкортостан. Действительно, у вас добрая земля и очень радушные люди, красивая культура. Республика развивается быстрыми, хорошими темпами. Так что с удовольствием это сделаю. Увидимся с вами в ближайшее время и поговорим по вопросам развития республики, – сказал Владимир Путин. – И, конечно, хочу поздравить руководство регионов с этим событием. Это важные шаги в развитии образовательной инфраструктуры в целом по стране. Это только начало, и для некоторых объектов, о которых мы сейчас говорили, это только первый этап. Здесь только что было сказано, что руководство Башкирии стремилось к тому, чтобы сделать эталонное пространство для студентов, аспирантов и преподавателей. Цель создания современных кампусов как раз в этом и заключается – создать эталонные пространства. Мы в этом направлении будем, безусловно, двигаться дальше.

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Подробнее в источнике: https://glavarb.ru/rus/press_serv/novosti/174660.html

 

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