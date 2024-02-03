Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с активом участников форума «Всё для победы!»

«Хочу ещё раз сказать спасибо тульским оружейникам, всем, кто создаёт мощный и надёжный «щит Родины», за напряжённый, без преувеличения, героический труд и за достойные результаты», – подчеркнул Владимир Путин.

Форум «Всё для победы!», организованный Общероссийским народным фронтом, объединил 600 представителей различных профессий из всех регионов России: рабочих, инженеров оборонных предприятий и других отраслей промышленности, работников научной сферы, общественных организаций, врачей, военных корреспондентов, волонтёров. В рамках тематических секций участники обсудили вопросы организации помощи СВО.

Подробнее - на сайте Кремля: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73368

Фото: сайт Кремля.