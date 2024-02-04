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4 Февраля , 10:00

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии онкологических центров России

Новые центры открылись в Томске, Уфе и Якутске.

Центр детской онкологии и гематологии в Уфе объединяет 10 подразделений, коечный фонд составляет 92 койки.

Хирургический корпус онкодиспансера в Томске включает семь операционных и реанимацию, а также поликлинику, отделения УЗИ, функциональной диагностики, рентгенодиагностики, эндоскопии, клинико-лабораторных исследований.

Ввод в эксплуатацию онкологического диспансера в Якутске с четырьмя хирургическими отделениями позволяет расширить спектр применяемых высокотехнологичных и малоинвазивных методов диагностики и лечения. В диспансере развёрнуто 180 круглосуточных коек, а также 25 коек дневного стационара.

 

Подробнее на сайте Кремля: http://kremlin.ru/events/president/news/73370

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"Стерлитамакский рабочий"

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