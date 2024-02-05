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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
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5 Февраля , 10:00

Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном

С учётом итогов визита Президента Российской Федерации в Объединённые Арабские Эмираты 6 декабря 2023 года рассмотрены вопросы дальнейшего развития дружественных российско-эмиратских отношений.


🔹На фоне продолжающегося военного противостояния в зоне палестино-израильского конфликта рассмотрены шаги по оказанию дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа. Подтверждена принципиальная позиция России и ОАЭ в пользу скорейшего прекращения огня, возобновления политического процесса с целью выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе.

🔹При обмене мнениями по ситуации вокруг Украины Владимир Путин поблагодарил эмиратскую сторону за посредническое содействие в обмене удерживаемыми лицами. Обсуждены подробности осуществлённой киевским режимом террористической атаки 24 января на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Подчёркнута заинтересованность России в проведении международного расследования этого преступления.

🔹Условлено о продолжении российско-эмиратских контактов на различных уровнях.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73389

 

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