Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном



На фоне продолжающегося военного противостояния в зоне палестино-израильского конфликта рассмотрены шаги по оказанию дополнительной гуманитарной помощи сектору Газа. Подтверждена принципиальная позиция России и ОАЭ в пользу скорейшего прекращения огня, возобновления политического процесса с целью выхода на долгосрочное и справедливое решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе.



При обмене мнениями по ситуации вокруг Украины Владимир Путин поблагодарил эмиратскую сторону за посредническое содействие в обмене удерживаемыми лицами. Обсуждены подробности осуществлённой киевским режимом террористической атаки 24 января на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Подчёркнута заинтересованность России в проведении международного расследования этого преступления.



Условлено о продолжении российско-эмиратских контактов на различных уровнях.

Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73389