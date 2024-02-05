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5 Февраля , 12:02

Стало известно, какие повреждения получили жители Башкирии, попавшие в трагическую аварию

Вчера днем, на 38-м километре автодороги Нефтекамск - Янаул, произошло ДТП с летальным исходом для водителя и четырьмя пострадавшими. По информации от «Башинформ», водитель, родившийся в 1950 году, не справился с управлением своего автомобиля «Лада Гранта» и выехал на полосу встречного движения, столкнувшись с «Шевроле Лачетти». Водитель «Лады» скончался на месте от полученных травм. Двум пассажирам отечественной машины и водителю с пассажиром «Шевроле» потребовалась медицинская помощь. Их были доставлены в больницу.

Стало известно, какие повреждения получили жители Башкирии, попавшие в трагическую аварию
Стало известно, какие повреждения получили жители Башкирии, попавшие в трагическую аварию

Согласно информации отсутствующей в экстренных службах и направленной «Башинформу», пострадавшим были диагностированы различные травмы после доставки их в Янаульскую и Нефтекамскую больницы. Так, тело водителя «Лады» отправлено в морг Янаульской ЦРБ. У 75-летней пассажирки отечественного авто была обнаружена открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, закрытый перелом обеих бедренных костей. У 40-летнего пассажира была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и множественные раны на лице. Водитель иномарки, 34-летний мужчина, получил ушиб коленного сустава справа и после оказания медицинской помощи был отпущен домой. 58-летняя пассажирка «Шевроле» была госпитализирована в реанимационное отделение с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, множественными ранами на лице, переломом нижней челюсти, ушибом грудной клетки и закрытой травмой органов брюшной полости.

В настоящее время полицейские расследуют причины и обстоятельства ДТП.

Источник: ИА "Башинформ" 

Фото:ГИБДД по РБ

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