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5 Февраля , 12:20

В Минприроды России вопросы загрязнения воздуха в городах Башкирии на особом контроле

Под руководством Первого заместителя министра природных ресурсов и экологии России Константина Цыганова состоялось совещание с участием предприятий, с которыми подписаны соглашения по реализации мероприятий по снижению загрязнения воздуха в городах Стерлитамаке и Салавате Республики Башкортостан. Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах является одной из главных целей нацпроекта «Экология».

В Минприроды России вопросы загрязнения воздуха в городах Башкирии на особом контроле
В Минприроды России вопросы загрязнения воздуха в городах Башкирии на особом контроле
Поводом для внеплановой встречи стал рост жалоб на качество воздуха с подтверждением превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ региональными специализированными лабораториями. Министр природопользования и экологии Республики Башкортостан Нияз Фазылов доложил о том, что в период поступления жалоб неоднократно направлялась передвижная экологическая лаборатория контроля атмосферного воздуха. По результатам выявлены превышения ПДК, определены вероятные источники выбросов. Информация о превышениях оперативно передается в адрес Южно-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, Башкирской природоохранной межрайонной прокуратуры. Результаты анализов регулярно размещаются на официальном сайте Минэкологии республики. Ведомство также проинформировало крупные предприятия о необходимости усиления мер по снижению выбросов загрязняющих веществ, особенно в периоды неблагоприятных метеоусловий.

Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации  поручил создать межведомственную рабочую группу и отработать механизм взаимодействия надзорных органов власти с предприятиями по мониторингу атмосферного воздуха на границе санитарно-защитных зон предприятий и проведению профилактических мероприятий при наступлении неблагоприятных метеоусловий. Это позволит принять необходимые меры по снижению выбросов. 
 
Представители предприятий сообщили о выполнении мероприятий, предусмотренных в соглашениях, производственного экологического контроля, мероприятий по снижению выбросов при наступлении неблагоприятных метеоусловий.
 
Источник: Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан 
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"Стерлитамакский рабочий"

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