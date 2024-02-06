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6 Февраля , 17:41

Кадеты Стерлитамакской школы № 23 встретились с представителями военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга

Офицеры Военно-морского флота России, представляющие вузы северной столицы, посетили полилингвальную школу № 23 Стерлитамака. Гостям организовали экскурсию по учебному заведению, показали тир, кабинеты химии и физики, школьный музей.

Кадеты Стерлитамакской школы № 23 встретились с представителями военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга
Кадеты Стерлитамакской школы № 23 встретились с представителями военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга

Офицеры Военно-морского флота России, представляющие вузы северной столицы, посетили полилингвальную школу № 23 Стерлитамака. Гостям организовали экскурсию по учебному заведению, показали тир, кабинеты химии и физики, школьный музей.

В уютной современной библиотеке школы прошла встреча кадетов 9-11-х классов Росгвардии с представителями самых известных военно-морских вузов нашей страны. Офицеры подробно рассказали об условиях поступления, обучении, перспективах службы во флоте, мерах господдержки и ответили на вопросы учащихся.

Фото Сергея Крамскова

Кадеты Стерлитамакской школы № 23 встретились с представителями военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга
Кадеты Стерлитамакской школы № 23 встретились с представителями военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга
Кадеты Стерлитамакской школы № 23 встретились с представителями военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга
Кадеты Стерлитамакской школы № 23 встретились с представителями военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга
Кадеты Стерлитамакской школы № 23 встретились с представителями военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга
Кадеты Стерлитамакской школы № 23 встретились с представителями военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга
Кадеты Стерлитамакской школы № 23 встретились с представителями военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга
Кадеты Стерлитамакской школы № 23 встретились с представителями военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга
Кадеты Стерлитамакской школы № 23 встретились с представителями военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга
Кадеты Стерлитамакской школы № 23 встретились с представителями военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга
Кадеты Стерлитамакской школы № 23 встретились с представителями военно-морских учебных заведений Санкт-Петербурга
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