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6 Февраля , 14:07

Медики Стерлитамака завоевали серебро республиканских соревнований

4 февраля в Уфе в спортивно-оздоровительном комплексе "Биатлон" прошли 49-е республиканские лично-командные соревнования по лыжным гонкам памяти Ф.Ф. Кургаева.

Медики Стерлитамака завоевали серебро республиканских соревнований
Медики Стерлитамака завоевали серебро республиканских соревнований

В лыжных состязаниях участвовало более трехсот человек  - 54 команды медорганизаций со всей Башкирии. Для участников гонок эти соревнования стали не только возможностью помериться силами друг с другом, но и встретить коллег, насладиться хорошей погодой и дружеским общением.


Медики Стерлитамака успешно выступили на Кургаевских гонках. Мударис Салаватов, ветеран здравоохранения Стерлитамака, вот уже более 20 лет постоянно участвует в лыжных соревнованиях и выигрывает призы. В свои 78 лет он пробежал дистанцию в 5 км за 13 минут 18 секунд, всего 20 секунд уступив Нилу Уразаеву, представлявшему Верхнеяркеевкую ЦРБ.


В командных соревнованиях 1-е место заняла команда Бирской ЦРБ -  постоянный призер Кургаевских гонок. А вот кто получит бронзу и серебро, до последнего оставалось интригой. В итоге в упорной борьбе второе место завоевала команда медиков Стерлитамака. Бронзовый кубок увезла команда Дюртюлинской ЦРБ.

Автор:Марина Воронова
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