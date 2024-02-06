Медики Стерлитамака завоевали серебро республиканских соревнований

В лыжных состязаниях участвовало более трехсот человек - 54 команды медорганизаций со всей Башкирии. Для участников гонок эти соревнования стали не только возможностью помериться силами друг с другом, но и встретить коллег, насладиться хорошей погодой и дружеским общением.



Медики Стерлитамака успешно выступили на Кургаевских гонках. Мударис Салаватов, ветеран здравоохранения Стерлитамака, вот уже более 20 лет постоянно участвует в лыжных соревнованиях и выигрывает призы. В свои 78 лет он пробежал дистанцию в 5 км за 13 минут 18 секунд, всего 20 секунд уступив Нилу Уразаеву, представлявшему Верхнеяркеевкую ЦРБ.



В командных соревнованиях 1-е место заняла команда Бирской ЦРБ - постоянный призер Кургаевских гонок. А вот кто получит бронзу и серебро, до последнего оставалось интригой. В итоге в упорной борьбе второе место завоевала команда медиков Стерлитамака. Бронзовый кубок увезла команда Дюртюлинской ЦРБ.