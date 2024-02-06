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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
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6 Февраля , 14:51

Общественники Башкирии станут наблюдателями на выборах

24 некоммерческих организации республики подписали соглашение с Общественной палатой Башкирии об участии в наблюдении за голосованием на выборах президента РФ, которое пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.

Общественники Башкирии станут наблюдателями на выборах
Общественники Башкирии станут наблюдателями на выборах

В их числе: Гильдия Российских адвокатов, Молодёжная общественная палата, Совет муниципальных образований Башкортостана, Союз журналистов Республики Башкортостан, Лига молодёжной политики, Всемирный курултай башкир, Поисковое движение России, Молодежные землячества и другие.

 

Документ закрепил готовность НКО объединить усилия и обеспечить честность, открытость и прозрачность выборов. Общественная палата выступает гарантом того, что представители гражданского общества республики получат возможность осуществлять общественный контроль за всеми этапами избирательного процесса.

 

— Мы вместе с командой из Лиги решили стать наблюдателями. Нам интересно изучить весь механизм голосования, посмотреть, как оно проходит «изнутри», и рассказать об этом. Наша ключевая роль — проследить, чтобы всё было честно, — поделилась активист Лиги молодёжной политики Алёна Синицына.

 

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Башкирии Лида Исаргакова отмечает, что за ходом голосования на выборах президента в регионе будут следить почти 10 тысяч наблюдателей. Это врачи, учителя, предприниматели, пенсионеры и домохозяйки, студенты и общественные деятели. Все наблюдатели проходят предварительную подготовку — изучают правила избирательной процедуры, нормативно-правовую базу и все необходимые инструменты, позволяющие обеспечить прозрачность голосования.

 

— У нас в Башкирии сильный некоммерческий сектор, много неравнодушных людей, которые принимают активное участие в жизни региона. Много активной молодёжи. Им небезразлично будущее страны, поэтому они готовы сделать всё возможное, чтобы президентские выборы на территории Башкирии прошли честно и открыто, — подчеркнула Лида Исаргакова.

 

Наблюдателем может быть совершеннолетний гражданин РФ, обладающий активным избирательным правом. Этот статус не могут получить выборные должностные лица, депутаты, главы местных администраций и их подчиненные, а также прокуроры, судьи и члены избиркомов. В Башкирии желающие стать общественными наблюдателями могут обратиться в Общественную палату республики.

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