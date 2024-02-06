Тараканы в космосе и одежда будущего: на выставке «Россия» начались Дни науки Башкирии

Здесь будут представлены достижения ученых НОЦ. Гости смогут поучаствовать в лабораторных исследованиях и выделить ДНК из банана, построить башню-высотку, научиться определять качество лекарственных препаратов. Ученые расскажут, для чего разводить тараканов в космосе, что полимеры способны улучшить жизнь людей и как еще эффективнее использовать ток.

Юные посетители смогут собрать из деталей самолет и мини-электродвигатель, поучаствовать в викторинах и научных квизах. Ученые УГНТУ расскажут о новых разработках одежды будущего. А любителям палеонтологии и археологии уфимские ученые покажут зуб шерстистого мамонта, найденный недалеко от Уфы.

Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Источник: Газета "Республика Башкортостан"