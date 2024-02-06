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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
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6 Февраля , 16:11

Тараканы в космосе и одежда будущего: на выставке «Россия» начались Дни науки Башкирии

На территории стенда Башкирии на ВДНХ будет идти три дня продолжаться научная программа:  6 февраля пройдет «День научных технологий», 7 февраля — «День НОЦ», а 8 февраля состоится «День науки». Девиз программы — «Наука имеет значение».

Тараканы в космосе и одежда будущего: на выставке «Россия» начались Дни науки Башкирии
Тараканы в космосе и одежда будущего: на выставке «Россия» начались Дни науки Башкирии

Здесь будут представлены достижения ученых НОЦ. Гости смогут поучаствовать в лабораторных исследованиях и выделить ДНК из банана, построить башню-высотку, научиться определять качество лекарственных препаратов. Ученые расскажут, для чего разводить тараканов в космосе, что полимеры способны улучшить жизнь людей и как еще эффективнее использовать ток.

Юные посетители смогут  собрать из деталей самолет и мини-электродвигатель, поучаствовать в викторинах и научных квизах.  Ученые УГНТУ  расскажут о новых разработках одежды будущего. А любителям палеонтологии и археологии уфимские ученые покажут зуб шерстистого мамонта, найденный недалеко от Уфы.

Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Источник: Газета "Республика Башкортостан"

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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте

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