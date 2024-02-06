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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
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6 Февраля , 11:39

В Башкирии при столкновении двух легковушек и грузовика погиб водитель

В понедельник вечером, в районе Уфы, на автодороге Уфа - Белорецк произошло дорожно-транспортное происшествие. В него были вовлечены три автомобиля: Hyundai Solaris, Lifan X50 и грузовик FAW.

В Башкирии при столкновении двух легковушек и грузовика погиб водитель
В Башкирии при столкновении двух легковушек и грузовика погиб водитель

На место происшествия немедленно прибыли пожарные из села Булгаково, принадлежащие государственному комитету Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, а также другие экстренные службы.

К сожалению, водитель Hyundai Solaris скончался на месте происшествия до приезда медицинского персонала. Его личность находится в стадии установления.

По словам пресс-службы государственного комитета по чрезвычайным ситуациям, остальные участники аварии не пострадали.

В полиции сообщили, что погибшему водителю было 55 лет.

По предварительной информации, около десяти часов вечера на третьем километре автодороги Уфа - Белорецк 55-летний мужчина, находясь за рулем Hyundai Solaris, столкнулся с идущим навстречу грузовым автомобилем FAW, а затем ударился в Lifan X50.

Источник: ИА "Башинформ" 

Фото: пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС

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