В Башкирии при столкновении двух легковушек и грузовика погиб водитель

На место происшествия немедленно прибыли пожарные из села Булгаково, принадлежащие государственному комитету Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, а также другие экстренные службы.



К сожалению, водитель Hyundai Solaris скончался на месте происшествия до приезда медицинского персонала. Его личность находится в стадии установления.



По словам пресс-службы государственного комитета по чрезвычайным ситуациям, остальные участники аварии не пострадали.



В полиции сообщили, что погибшему водителю было 55 лет.



По предварительной информации, около десяти часов вечера на третьем километре автодороги Уфа - Белорецк 55-летний мужчина, находясь за рулем Hyundai Solaris, столкнулся с идущим навстречу грузовым автомобилем FAW, а затем ударился в Lifan X50.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: пресс-служба госкомитета Башкирии по ЧС