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7 Февраля , 19:00

Межвузовский кампус Уфы стал первым «Умным» студгородком в России

Цифровые решения в проекте Межвузовского студенческого кампуса в Уфе могут лечь в основу стандарта по цифровизации кампусов. Компания Sitronics Group оснастила первую очередь кампуса цифровыми сервисами в рамках национального проекта «Наука и университеты».

– Правительство Башкортостана делает все, чтобы обучение и работа в стенах студенческого кампуса соответствовали современным стандартам качества цифровой инфраструктуры. Как Родина начинается с букваря, театр с вешалки, ВУЗ с ЕГЭ, кампус Башкортостана начинается с цифровой эксплуатации зданий студенческого городка и «умной» среды для развития и образования учащихся, – отметил министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин.

Цифровые сервисы включают в себя ряд программно-аппаратных комплексов (ПАК). Так, ПАК «Цифровая эксплуатация кампуса» предназначен для автоматизации процессов и обеспечения непрерывной эксплуатации объектов недвижимости и производственных объектов. ПАК «Единая информационная среда кампуса» для формирования и масштабирования цифровой научно-образовательной среды презентует участников кампуса и отражает эффект синергии от взаимодействия образования, науки и бизнеса. Пользователям предоставляется доступ к цифровым сервисам. ПАК «Интерактивная карта кампуса» предоставляет навигационно-информационный сервис, предназначенный для ориентирования и информирования людей в помещениях кампуса и на прилегающих территориях.

– При внедрении решений мы ориентировались на реальные потребности студентов, преподавательского и административного персонала. Важно, чтобы образование и научно-исследовательская деятельность проходили в комфортных и современных условиях, которые создают цифровые технологии, – отметил президент Sitronics Group Николай Пожидаев.

 

По материалам сайта Правительства РБ

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