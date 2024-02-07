Опора, обитель, очаг…

В конце прошлого года Президентом России Владимиром Путиным был подписан указ, по которому 2024 год объявлен Годом семьи. 1 февраля, в Башкирии, в Колонном зале Уфы дали официальный старт Году семьи.



А 2 февраля Год семьи стартовал в Стерлитамаке. Торжественное мероприятие, посвящённое этому событию, состоялось во Дворце пионеров и школьников им. А.Гайдара.

В центре внимания организаторов праздника – юго-западного межрайонного центра «Семья», администрации городского округа, отделов образования, опеки и попечительства, культуры, общественной палаты – оказались семьи, принимающие самое активное участие в городской жизни, многодетные и приёмные семьи, семьи-победители различных конкурсов, семейные трудовые, творческие и спортивные династии, члены семей участников СВО.

Семьям Сарычевых, Юмагузиных, Якуповых, Ишмухаметовых, Яушевых, Салаватовых, Спевак, Хлесткиных, Зайнагабдиновых, Коломиец были вручены цветы, сладкие подарки и благодарственные письма главы администрации ГО.



СЕМЬЯ КАК ПЛАНЕТА ТВОРЧЕСТВА



Руководитель психологической службы центра «Семья» Лейсан Рамилевна Якупова и её супруг, сотрудник компании «Роснефть» Ринат Раисович воспитывают четверых детей, стараясь всячески развивать их творческий и человеческий потенциал.



Старшая, 16-летняя София, ученица 10-го класса 23-й школы, победительница множества конкурсов, является гордостью родителей – она отлично учится, занимается в художественной школе и уже десять лет ходит в театральный кружок. Семиклассник, ученик росгвардейского класса 13-летний Тамирлан увлекается баскетболом, с удовольствием играет на курае.



Второклассница Сабина учится в музыкальной школе по классу скрипки, совмещая занятия музыкой с посещением школьного кружка рисования и студии башкирских танцев.

Маленькому Чингизу пока только шесть месяцев, но в такой творческой семье он наверняка тоже найдёт себе занятие по сердцу, когда немножко подрастёт.

– Нас у родителей было двое, – рассказала мне Лейсан Рамилевна.

– Но я всегда хотела большую семью. В этом желании мы с моим мужем полностью сов-

пали. Дети – это счастье, это твоё продолжение, а семья – это возможность видеть, как они растут, развиваются, приносят в этот мир что-то новое.

Мы с мужем стараемся дать нашим сыновьям и дочкам как можно больше знаний о традициях, культуре, корнях – отсюда башкирские танцы, башкирский язык, игра на национальных инструментах. И хотя супруг работает вахтовым методом, на воспитание детей он, как и я, не жалеет ни времени, ни сил.



ВСЮ ЖИЗНЬ – ВМЕСТЕ



А ещё на церемонии открытия Года семьи чествовали юбиляров супружеской жизни, чей брак был заключен более полувека назад. Памятные подарки и цветы получили 13 семейных пар, проживших вместе 50 и более лет. Среди них – семейная пара с полувековым стажем Виктор Васильевич и Ираида Фёдоровна Куликовы, а также супруги Фарит Муртазович и Камбира Абдулсаматовна Масагутовы, чей семейный стаж составляет целых шесть десятков лет.

– В ноябре прошлого года мы отметили нашу «золотую» свадьбу, – поделились своей семейной радостью Ираида Фёдоровна и Виктор Васильевич Куликовы. – Честно трудились. Вырастили двоих детей. Помогли им с внуками. Дождались правнучку – нашей Софии два годика. Особых секретов крепкого брака у нас нет: просто мы друг другу всегда уступали, не делали из мелочей больших проблем. Вот и сохранили свой семейный очаг на всю жизнь.

Вместе с дедушкой и бабушкой на праздник в честь открытия Года семьи пришли внуки Куликовых – 20-летняя Дарья и 14-летний Арсений.

– Дедушка и бабушка – отличная пара, – считает Арсений. – Дед спокойный и мудрый, а наша бабуля отлично печёт, всё в доме держится на ней. Я бы хотел, чтобы в будущем у меня была такая же дружная семья.

– Умные, интеллигентные, воспитанные, добрые, – так отзывается о Викторе Васильевиче и Ираиде Фёдоровне их старшая внучка Дарья. – В детстве я так любила гостить у дедушки с бабушкой, потому что у них всегда тепло и уютно. Хорошо, что они у нас есть!



ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ



На церемонии открытия Года семьи выступил первый заместитель главы администрации ГО Артур Гафаров. Он подчеркнул важность сохранения института семьи для развития общества и государства, отметив, что сегодня сбережение и преумножение семейных ценностей и традиций особенно важно для нашей страны. Ведь семья – то самое место, где маленький человек прежде всего учится быть патриотом своей родины.

А ещё на празднике, посвящённом началу Года семьи, работали многочисленные мастер-классы и фотозоны. Взрослые и дети увлечённо занимались рукоделием, изготовлением значков с семейной и географической тематикой, писали себе пожелания в будущее для «Капсулы желаний», играли в настольные игры.



Желающие у стенда Центра поддержки участников СВО могли написать письмо бойцам специальной военной операции, как это сделали 7-летняя Таисия и её сверстники.

И, конечно, для всех участников мероприятия выступили лучшие артистические силы города – вокалисты Анжелика Арсланова, Артём Ильясов и Глеб Радов, ансамбли «Виват», «Фламинго», «Мечта», баянист Радик Галимзянов со своим юным воспитанником Шамилем Валеевым, кураист Динар Абдуллин, хор ветеранов педагогического труда «Оптимисты». Выходили на сцену и семейные пары – вокальный дуэт Рашита и Айгули Хабибуллиных и танцевальный дуэт Альберта и Лилии Зариповых.



Ожидается, что тематический год в стране и республике будет связан со значительными решениями в сфере поддержки семей с детьми, а также с множеством фестивалей, конкурсов, форумов и проектов, направленных на пропаганду семейных ценностей и создание благоприятных условий для жизни российских семей.



