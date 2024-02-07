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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
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7 Февраля , 15:17

Ректор БГМУ Валентин Павлов: «Верю, через 10-15 лет в уфимском кампусе будут свои нобелевские лауреаты»

В Межвузовский кампус в Уфе заезжают лаборатории  вузов республики.

Ректор БГМУ Валентин Павлов: «Верю, через 10-15 лет в уфимском кампусе будут свои нобелевские лауреаты»
Ректор БГМУ Валентин Павлов: «Верю, через 10-15 лет в уфимском кампусе будут свои нобелевские лауреаты»

В первом элементе  кампуса размещаются исследовательские проекты Башкирского государственного медицинского университета: лаборатории Фарм-Центра, Центра Биоинженерии и проекта «Медицина будущего».

Ректор Башмедуниверситета, академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Валентин Павлов рассказал, какие возможности Межвузовский кампус открывает для вузов, республики и страны и поделился своей главной мечтой, связанной с будущим кампусного образования.

На ваш взгляд, какие наиболее актуальные проблемы современной науки республики и России призван решить проект нового кампуса?

– Самую главную проблему, которую решит и уже решает проект кампуса, - развитие человеческого капитала. Сегодня строится не только кампус, не только современные общежития – создаются научные проекты и развиваются люди. 

Лично у вас какие были эмоции, когда вы узнали об идее создания такого кампуса в Уфе?

– Кампус, в первую очередь, настроен на вовлечение в передовую науку вузов республики.  В XXI веке и дальше победит то общество, та страна, которая будет создавать передовое научное знание. И та большая работа, которая была проведена по отбору проектов в кампус, покажет свои результаты в подготовке научных кадров, в создании новых отраслей промышленности, производства, народного хозяйства для республики и страны.

Понятно, что Уфимский кампус – не первый в России и мире. Тем не менее, сам проект действительно вдохновляющий. Как вам кажется, в чем уникальность кампуса нашей республики?

– В таком формате это один из первых проектов Российской Федерации. Этот проект уникален тем, что он опирается на три мощных вуза, которые делают очень много для экономики и науки страны и имеют влияние на политику республики. 

Уникальность нашего кампуса проявляется во всем - в архитектуре, в местоположении, но самое главное - это наши люди. 

Подробнее на сайте Правительства РБ: https://pravitelstvorb.ru/news/22932/

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