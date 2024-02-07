Сертификаты в Детский мир за рисунки «Всей семьей»

Задача – придумать, как бы вы хотели провести время #всейсемьей и нарисовать это в белом окошке на специальном бланке (вот файлик: https://vk.cc/cuko8l). Чем оригинальнее идея, тем лучше!



Затем нужно сфотографировать свой шедевр и выложить в комментариях по ссылке: https://vk.com/topic-223569207_49757278



Примите участие прямо сейчас, а уже 27 февраля организаторы разыграют 50 сертификатов в Детский мир на полезные семейные покупки!



В конкурсе рисунков могут победить только зарегистрированные в проекте семьи. Пройти регистрацию можно здесь: https://vk.cc/cu1zjD