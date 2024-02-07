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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
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7 Февраля , 12:40

Сертификаты в Детский мир за рисунки «Всей семьей»

Проект «Всей семьей» запустил новый конкурс для детей и их родителей со всей России.

Сертификаты в Детский мир за рисунки «Всей семьей»
Сертификаты в Детский мир за рисунки «Всей семьей»

Задача – придумать, как бы вы хотели провести время #всейсемьей и нарисовать это в белом окошке на специальном бланке (вот файлик: https://vk.cc/cuko8l). Чем оригинальнее идея, тем лучше!


Затем нужно сфотографировать свой шедевр и выложить в комментариях по ссылке: https://vk.com/topic-223569207_49757278


Примите участие прямо сейчас, а уже 27 февраля организаторы разыграют 50 сертификатов в Детский мир на полезные семейные покупки!


В конкурсе рисунков могут победить только зарегистрированные в проекте семьи. Пройти регистрацию можно здесь: https://vk.cc/cu1zjD

 

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