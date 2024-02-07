Школьник Стерлитамака завоевал бронзовые медали двух всероссийских чемпионатов по профмастерству

Трудолюбие, смелость, настойчивость.

Ученик 11 класса лицея № 12 Семён Дядюрин – бронзовый призёр чемпионатов: Всероссийского по профессиональному мастерству «Профессионалы» и высоких технологий в компетенции «Инженерный дизайн САD» среди школьников. Как юноша достиг таких великолепных результатов?

Семён рассказывает:

– На курсы подготовки по компетенции «Инженерный дизайн САD», которые проводились для школьников в Стерлитамакском колледже строи-

тельства и профессиональных технологий под руководством Светланы Валентиновны Куликовой, я пришёл восьмиклассником три года назад.

– Семён, почему ты заинтересовался именно «Инженерным дизайном CAD»?

– Потому что с помощью современных информационных технологий, а именно систем автоматизированного проектирования, можно моделировать виртуальные модели различных механических конструкций.

– Кто из вашей семьи занимался этим?

– Я первый. Мой папа – электрик, хотя он тоже имеет инженерное образование. Мама окончила педагогический институт и работает воспитателем в детском саду. Старший брат – врач.

– Полученные на курсах знания можно применять на промышленных предприятиях?

– В прошлом году после регионального чемпионата в течение месяца проходил практику на ООО «НПО Станкостроение» в отделе главного конструктора.

В это время я проектировал 3D-детали для механизмов, используемых в станкостроении. Кроме этого познакомился с деятельностью предприятия и получил опыт оформления конструкторской документации.

– Что тебя ещё интересует?

– Помимо инженерного дизайна я увлекаюсь программированием, спортивным ориентированием, астрономией.

– Расскажи о своих победах. Их было немало?

– Я призёр лицейских и муниципальных этапов Всероссийских олимпиад школьников по астрономии (2020 г.), информатике (2023 г.),

математике (2023 г.).

Благодаря призовому (второму) месту в девятом Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» в 2021 году я стал участником программы «Профильные техноотряды» на базе ВДЦ «Смена».

С тех пор я ещё дважды был участником Всероссийских тематических смен. Это позволило мне усовершенствовать умения и навыки.

– В Санкт-Петербурге завершился финал чемпионата по профессиональному мастерству. Ты завоевал там «бронзу». Расскажи о своих впечатлениях.

– Чемпионат проводился в первый раз, его инициатором выступил Глава государства. Огромные помещения петербургского «Экспофорума» превратили в мини-заводы, фабрики и мастерские со станками, ремонтными цехами и лабораториями.

Студенты колледжей и школьники приехали из 60 регионов и даже из-за рубежа. Соревновались по наиболее массовым и востребованным профессиям в промышленности, строительстве, инженерии и проектировании, транспортной отрасли, информационных технологиях.

После оглашения результатов меня захлестнули самые разные эмоции. Я радовался, что достойно представил на Всероссийском чемпионате нашу республику.

– Назови слагаемые твоего успеха.

– На протяжении всех трёх лет меня поддерживала и помогала во всём мой наставник-эксперт – Светлана Валентиновна Куликова. Я старался её не подвести: тщательно готовился к чемпионату, а на соревнованиях максимально концентрировался на заданиях, отбросив волнение.

ФОТО СКСИПТ.