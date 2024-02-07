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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
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7 Февраля , 10:47

Школьник Стерлитамака завоевал бронзовые медали двух всероссийских чемпионатов по профмастерству

Формула успеха.

Школьник Стерлитамака завоевал бронзовые медали двух всероссиийских чемпионатов по профмастерству
Школьник Стерлитамака завоевал бронзовые медали двух всероссиийских чемпионатов по профмастерству

Трудолюбие, смелость, настойчивость.

Ученик 11 класса лицея № 12 Семён Дядюрин – бронзовый призёр чемпионатов: Всероссийского по профессиональному мастерству «Профессионалы» и высоких технологий в компетенции «Инженерный дизайн САD» среди школьников. Как юноша достиг таких великолепных результатов?

Семён рассказывает:
– На курсы подготовки по компетенции «Инженерный дизайн САD», которые проводились для школьников в Стерлитамакском колледже строи-
тельства и профессиональных технологий под руководством Светланы Валентиновны Куликовой, я пришёл восьмиклассником три года назад.
– Семён, почему ты заинтересовался именно «Инженерным дизайном CAD»?
– Потому что с помощью современных информационных технологий, а именно систем автоматизированного проектирования, можно моделировать виртуальные модели различных механических конструкций.
– Кто из вашей семьи занимался этим?
– Я первый. Мой папа – электрик, хотя он тоже имеет инженерное образование. Мама окончила педагогический институт и работает воспитателем в детском саду. Старший брат – врач.
– Полученные на курсах знания можно применять на промышленных предприятиях?
– В прошлом году после регионального чемпионата в течение месяца проходил практику на ООО «НПО Станкостроение» в отделе главного конструктора.
В это время я проектировал 3D-детали для механизмов, используемых в станкостроении. Кроме этого познакомился с деятельностью предприятия и получил опыт оформления конструкторской документации.
– Что тебя ещё интересует?
– Помимо инженерного дизайна я увлекаюсь программированием, спортивным ориентированием, астрономией.
– Расскажи о своих победах. Их было немало?
– Я призёр лицейских и муниципальных этапов Всероссийских олимпиад школьников по астрономии (2020 г.), информатике (2023 г.),
математике (2023 г.).
Благодаря призовому (второму) месту в девятом Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» в 2021 году я стал участником программы «Профильные техноотряды» на базе ВДЦ «Смена».
С тех пор я ещё дважды был участником Всероссийских тематических смен. Это позволило мне усовершенствовать умения и навыки.
– В Санкт-Петербурге завершился финал чемпионата по профессиональному мастерству. Ты завоевал там «бронзу». Расскажи о своих впечатлениях.
– Чемпионат проводился в первый раз, его инициатором выступил Глава государства. Огромные помещения петербургского «Экспофорума» превратили в мини-заводы, фабрики и мастерские со станками, ремонтными цехами и лабораториями.
Студенты колледжей и школьники приехали из 60 регионов и даже из-за рубежа. Соревновались по наиболее массовым и востребованным профессиям в промышленности, строительстве, инженерии и проектировании, транспортной отрасли, информационных технологиях.
После оглашения результатов меня захлестнули самые разные эмоции. Я радовался, что достойно представил на Всероссийском чемпионате нашу республику.
– Назови слагаемые твоего успеха.
– На протяжении всех трёх лет меня поддерживала и помогала во всём мой наставник-эксперт – Светлана Валентиновна Куликова. Я старался её не подвести: тщательно готовился к чемпионату, а на соревнованиях максимально концентрировался на заданиях, отбросив волнение.

ФОТО СКСИПТ.

Автор:Евгения Дьяконова
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