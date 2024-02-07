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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
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7 Февраля , 17:00

В Стерлитамаке прошёл молебен о здравии бойцов СВО и освящение шевронов, которые будут переданы бойцам СВО

«С нами Бог!»

В Стерлитамаке прошёл молебен о здравии бойцов СВО и освящение шевронов, которые будут переданы бойцам СВО
В Стерлитамаке прошёл молебен о здравии бойцов СВО и освящение шевронов, которые будут переданы бойцам СВО

7 февраля в храме Иоанна Предтечи прошёл молебен о здравии бойцов СВО, после чего настоятелем собора Казанской иконы Божьей Матери отцом Евгением Мышкиным было совершено освящение шевронов с православный символикой, которые в ближайшее время будут переданы в зону проведения специальной военной операции.


Шевроны с изображением образа Спаса Нерукотворного и Пресвятой Богородицы вышивают рукодельницы местной общественной организации «Национально-культурная автономия белорусов г. Стерлитамака «Спадчына»(Наследие).

Ее руководитель Виктория Николаевна Пивоварцева передает навыки вышивания своим юным воспитанницам, которые учатся у неё вокалу. Девятилетние Евдокия и Диана принесли в храм для освящения маленькие иконки, вышитые ими специально для участников СВО.


Вместе с вышивальщицами о здравии наших земляков, выполняющих свой долг в зоне СВО, горячо молились ветераны и участники боевых действий Стерлитамака, представители общественности города, прихожане храма.


Подробнее об этом событии - в ближайшем номере нашей газеты.

Фото Сергея Крамскова.

Автор:Марина Воронова
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