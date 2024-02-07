В Стерлитамаке прошёл молебен о здравии бойцов СВО и освящение шевронов, которые будут переданы бойцам СВО

7 февраля в храме Иоанна Предтечи прошёл молебен о здравии бойцов СВО, после чего настоятелем собора Казанской иконы Божьей Матери отцом Евгением Мышкиным было совершено освящение шевронов с православный символикой, которые в ближайшее время будут переданы в зону проведения специальной военной операции.



Шевроны с изображением образа Спаса Нерукотворного и Пресвятой Богородицы вышивают рукодельницы местной общественной организации «Национально-культурная автономия белорусов г. Стерлитамака «Спадчына»(Наследие).

Ее руководитель Виктория Николаевна Пивоварцева передает навыки вышивания своим юным воспитанницам, которые учатся у неё вокалу. Девятилетние Евдокия и Диана принесли в храм для освящения маленькие иконки, вышитые ими специально для участников СВО.



Вместе с вышивальщицами о здравии наших земляков, выполняющих свой долг в зоне СВО, горячо молились ветераны и участники боевых действий Стерлитамака, представители общественности города, прихожане храма.



Подробнее об этом событии - в ближайшем номере нашей газеты.



Фото Сергея Крамскова.