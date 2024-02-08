Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи провёл совещание с членами Правительства РФ

В начале разговора Путин сообщил, что перед совещанием с правительством отдельно переговорил с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

До этого глава государства рассказал, что модернизация транспортной системы Центральной России выведет транспортную инфраструктуру Российской Федерации на новый уровень и создаст основу для экономического роста страны.

В начале января министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что российские авиакомпании в 2023 году увеличили перевозки более чем на 10%. За 12 месяцев пассажиропоток отечественных авиаперевозчиков составил порядка 105 млн человек, что на 2 млн пассажиров превышает прогноз.

Подробнее на официальном сайте Кремля: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73401

Фото: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73401/photos/74825