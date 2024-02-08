-10 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
Все новости
Новости
8 Февраля , 15:06

В Башкирии на трассе сотрудниками ГИБДД был задержан пьяный водитель грузовика

В Башкирии накануне на телефон доверия МВД по РБ поступил звонок от неравнодушного гражданина, который сообщил, что в сторону Оренбурга едет грузовик «МАЗ», водитель которого, предположительно, находится в состоянии опьянения. Сотрудники ГИБДД оперативно отреагировали на данную информацию.

В Башкирии на трассе сотрудниками ГИБДД был задержан пьяный водитель грузовика
В Башкирии на трассе сотрудниками ГИБДД был задержан пьяный водитель грузовика

Вскоре грузовой автомобиль с прицепом был остановлен на 232 км автодороги Уфа - Оренбург недалеко от Кумертау. За рулем большегруза находился 44-летний мужчина. Сообщение гражданина подтвердилось. Результат освидетельствования составил 0,817 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

«В отношении нарушителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Грузовой автомобиль поместили на штрафстоянку.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ГИБДД по РБ

Автор:
Читайте нас в
Выбор редакции
Новости
1 Февраля , 11:12
«Девочка-маугли». В Стерлитамаке женщина держала свою 10-летнюю дочь взаперти и никому не показывала
Новости
6 Февраля , 10:49
В Стерлитамаке разыскивают мужчину, который попытался утащить маленькую девочку на улице
Новости
5 Февраля , 16:30
Молодая актриса из Стерлитамака снялась в новом сериале на ТНТ
Антитеррор
7 Февраля , 16:24
В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru