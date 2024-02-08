В Башкирии на трассе сотрудниками ГИБДД был задержан пьяный водитель грузовика

Вскоре грузовой автомобиль с прицепом был остановлен на 232 км автодороги Уфа - Оренбург недалеко от Кумертау. За рулем большегруза находился 44-летний мужчина. Сообщение гражданина подтвердилось. Результат освидетельствования составил 0,817 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

«В отношении нарушителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», — сообщили в пресс-службе ГИБДД по РБ.

Грузовой автомобиль поместили на штрафстоянку.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: ГИБДД по РБ