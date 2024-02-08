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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
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8 Февраля , 14:14

В Стерлитамаке пройдёт Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

"Лыжня России-2024" состоится 10 февраля на лыжной трассе детско-юношеской спортивной школы №2, в парке здоровья (за стадионом «Содовик»).

В Стерлитамаке пройдёт Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»
В Стерлитамаке пройдёт Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»

Каждому участнику массового забега будет вручен памятный сертификат.

Расписание:
- 9 февраля в 14.00-18.00 - регистрация и выдача номеров (центральный вход на стадион «Содовик»).
- 10 февраля:
10.30 - торжественное открытие.
11.00 - начало соревнований.

Также заявку можно подать до 8 февраля через федеральную государственную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (при наличии подтверждённой учетной записи).

Оригиналы заявок подаются в главную судейскую коллегию 9 февраля с 14.00 до 18.00 (центральный вход на стадион «Содовик»).

По информации комитета по физической культуре и спорту Стерлитамака.

Фото Александра Воронова.

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