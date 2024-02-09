На контроле - гарантии для сотрудников скорой помощи

Вместе с главным врачом Станции скорой медицинской помощи Стерлитамака Ильдаром Альмаховым, директором санитарного автотранспорта Арсеном Закировым специалисты Республиканского профсоюза работников здравоохранения побывали на подстанциях службы СМП Стерлитамака, Салавата и Ишимбая.

От работников подстанций поступило более 70 обращений, ни одно не останется без ответа. Представители профсоюза изучили условия труда выездных бригад. Бытовые условия водителей и фельдшеров удовлетворительные: оборудованы места для отдыха и приема пиши. Сотрудники обеспечены спецодеждой, антисептиками и СИЗами. Один из «фонящих» вопросов - нет отапливаемых гаражей, моют машины и делают мелкий ремонт на улице, высокий износ автомобилей службы скорой помощи.

В январе-феврале Республиканский профсоюз работников здравоохранения проводит акцию «Профсоюзный контроль», чтобы выяснить соответствуют ли на местах уровень оплаты труда и социальных гарантий Отраслевому соглашению, оценить условия труда работников и узнать их потребности.

- Работа выстроена системно и последовательно. В ноябре 2023 года мы заключили Отраслевое соглашение, закрепив в правовом поле дополнительные гарантии работникам службы СМП – это и не менее 80 процентов оплаты за работу в ночное время, доплаты водителям за транспортировку больных. Важно, чтобы эти гарантии соблюдались повсеместно, а лучшие практики тиражировались на республику, - поясняет Рауль Халфин, председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения. - Мы запросили с мест информацию об условиях и оплате труда работников службы СМП. Сейчас проводится опрос самих работников службы удовлетворенностью условиями и оплатой труда. Уже получено около тысячи анкет – около половина всех занятых в службе. В конце февраля планируем организовать круглый стол с заинтересованными сторонами для нахождения эффективного решения обозначенных вопросов.