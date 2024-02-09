-21 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
Все новости
Новости
9 Февраля , 11:35

На контроле - гарантии для сотрудников скорой помощи

В январе-феврале Республиканский профсоюз работников здравоохранения проводит акцию «Профсоюзный контроль», чтобы выяснить соответствуют ли на местах уровень оплаты труда и социальных гарантий Отраслевому соглашению, оценить условия труда работников и узнать их потребности.

На контроле - гарантии для сотрудников скорой помощи
На контроле - гарантии для сотрудников скорой помощи

Вместе с главным врачом Станции скорой медицинской помощи Стерлитамака  Ильдаром Альмаховым, директором санитарного автотранспорта Арсеном Закировым специалисты Республиканского профсоюза работников здравоохранения побывали на подстанциях  службы СМП Стерлитамака, Салавата и Ишимбая.

От работников подстанций поступило более 70 обращений,  ни одно  не останется без ответа. Представители профсоюза изучили условия труда выездных бригад.  Бытовые условия водителей и фельдшеров удовлетворительные: оборудованы места для отдыха и приема пиши. Сотрудники обеспечены спецодеждой, антисептиками и СИЗами. Один из «фонящих» вопросов - нет отапливаемых гаражей, моют машины и делают мелкий ремонт на улице, высокий  износ автомобилей службы скорой помощи.   

В январе-феврале Республиканский профсоюз работников здравоохранения проводит акцию «Профсоюзный контроль», чтобы выяснить соответствуют ли на местах уровень оплаты труда и социальных гарантий Отраслевому соглашению, оценить условия труда работников и узнать их потребности.

- Работа выстроена системно и последовательно. В ноябре 2023 года мы заключили Отраслевое соглашение, закрепив в правовом поле дополнительные гарантии работникам службы СМП – это и не менее 80 процентов оплаты за работу в ночное время, доплаты водителям за транспортировку больных.  Важно, чтобы эти гарантии соблюдались повсеместно, а лучшие практики тиражировались на республику, - поясняет Рауль Халфин, председатель Республиканского профсоюза работников здравоохранения.  -  Мы запросили с мест информацию об условиях и оплате труда работников службы СМП.  Сейчас проводится опрос самих работников службы удовлетворенностью условиями и оплатой труда.  Уже получено около тысячи анкет –  около половина всех занятых в службе. В конце февраля планируем организовать круглый стол с заинтересованными сторонами для нахождения эффективного решения обозначенных вопросов.

На контроле - гарантии для сотрудников скорой помощи
На контроле - гарантии для сотрудников скорой помощи
На контроле - гарантии для сотрудников скорой помощи
На контроле - гарантии для сотрудников скорой помощи
На контроле - гарантии для сотрудников скорой помощи
На контроле - гарантии для сотрудников скорой помощи
На контроле - гарантии для сотрудников скорой помощи
Автор:
Читайте нас в
Выбор редакции
Новости
1 Февраля , 11:12
«Девочка-маугли». В Стерлитамаке женщина держала свою 10-летнюю дочь взаперти и никому не показывала
Новости
8 Февраля , 18:30
За спасение сестры Министр внутренних дел России наградил школьника Стерлитамака Аслана Калямова
Новости
5 Февраля , 16:30
Молодая актриса из Стерлитамака снялась в новом сериале на ТНТ
Антитеррор
7 Февраля , 16:24
В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru