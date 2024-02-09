-21 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
Все новости
Новости
9 Февраля , 13:49

В Межвузовском кампусе Уфы состоялось открытие площадки Национальной киберфизической платформы «Берлога»

В недавно построенном кампусе начала работу Мастерская киберфизических инноваций в Уфе — пространство для технического творчества школьников и студентов, объединенных Национальной киберфизической платформой «Берлога».

В Межвузовском кампусе Уфы состоялось открытие площадки Национальной киберфизической платформы «Берлога»
В Межвузовском кампусе Уфы состоялось открытие площадки Национальной киберфизической платформы «Берлога»

– Мастерская киберфизических инноваций является центром технологического прогресса и двигателем новой экономической системы региона. Она объединяет студентов, молодых специалистов и инженеров, которые имеют потенциал стать ведущими технологическими лидерами России и Башкортостана.

 

Цель проекта – способствовать развитию интереса у молодых людей к техническим специальностям и инновациям, а также формировать у них навыки и знания, необходимые для успешной карьеры в сфере технологий. На площадке будут функционировать три зоны: мастерская киберфизики, мастерская беспилотных авиационных систем (БАС) и мастерская разработки полезных игр.

Площадки работают в сопровождении руководителей мастерских. В дальнейшем модель Мастерской киберфизических инноваций будет презентована и рекомендована для тиражирования другим субъектам Российской Федерации с адаптацией под их ведущие региональные направления развития.

Подробнее на сайте Правительства РБ: https://pravitelstvorb.ru/news/22956/

 

Автор:
Читайте нас в
Выбор редакции
Новости
1 Февраля , 11:12
«Девочка-маугли». В Стерлитамаке женщина держала свою 10-летнюю дочь взаперти и никому не показывала
Новости
8 Февраля , 18:30
За спасение сестры Министр внутренних дел России наградил школьника Стерлитамака Аслана Калямова
Новости
5 Февраля , 16:30
Молодая актриса из Стерлитамака снялась в новом сериале на ТНТ
Антитеррор
7 Февраля , 16:24
В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru