В Межвузовском кампусе Уфы состоялось открытие площадки Национальной киберфизической платформы «Берлога»

– Мастерская киберфизических инноваций является центром технологического прогресса и двигателем новой экономической системы региона. Она объединяет студентов, молодых специалистов и инженеров, которые имеют потенциал стать ведущими технологическими лидерами России и Башкортостана.

Цель проекта – способствовать развитию интереса у молодых людей к техническим специальностям и инновациям, а также формировать у них навыки и знания, необходимые для успешной карьеры в сфере технологий. На площадке будут функционировать три зоны: мастерская киберфизики, мастерская беспилотных авиационных систем (БАС) и мастерская разработки полезных игр.

Площадки работают в сопровождении руководителей мастерских. В дальнейшем модель Мастерской киберфизических инноваций будет презентована и рекомендована для тиражирования другим субъектам Российской Федерации с адаптацией под их ведущие региональные направления развития.

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