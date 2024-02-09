Жители Башкортостана, участники проекта «Всей семьей», могут выиграть семейное путешествие

О федеральном проекте «Всей семьей» и региональном «Алга всей семьей» рассказали в прямом включении из ЦУР Башкортостана в программу «Салям» т/к БСТ – Ринат Хабиров, руководитель Спортивно-патриотического центра «Алга-Патриот».



Семья Ахмеровых из с. Рощинский Стерлитамакского района активно участвует в проекте и выполняет все задания. В октябре прошлого года они стали лучшими в конкурсе «Семья года – 2023» в номинации «Семья — хранительница традиций».

Еще одни участники проекта – многодетная семья Ватолиных из Уфы. Родители и четверо детей с самого начала конкурса выполняют все задания и делятся фотографиями в соцсетях.



А ваша семья участвует в проекте? Присоединяйтесь!

Фото: скриншот видео.