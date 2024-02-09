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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
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9 Февраля , 11:26

Жители Башкортостана, участники проекта «Всей семьей», могут выиграть семейное путешествие

Для этого нужно выполнять задания конкурса – сходить в музей, заняться спортом или приготовить ужин и выкладывать фотографии в соцсетях ВК, ОК с хэштегом #всейсемьей, #всейсемьей02, #всейсемьейалга.

Жители Башкортостана, участники проекта «Всей семьей», могут выиграть семейное путешествие
Жители Башкортостана, участники проекта «Всей семьей», могут выиграть семейное путешествие

О федеральном проекте «Всей семьей» и региональном «Алга всей семьей» рассказали в прямом включении из ЦУР Башкортостана в программу «Салям» т/к БСТ – Ринат Хабиров, руководитель Спортивно-патриотического центра «Алга-Патриот».

Семья Ахмеровых из с. Рощинский Стерлитамакского района активно участвует в проекте и выполняет все задания. В октябре прошлого года они стали лучшими в конкурсе «Семья года – 2023» в номинации «Семья — хранительница традиций».

Еще одни участники проекта – многодетная семья Ватолиных из Уфы. Родители и четверо детей с самого начала конкурса выполняют все задания и делятся фотографиями в соцсетях.

А ваша семья участвует в проекте? Присоединяйтесь!

Фото: скриншот видео.

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В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте

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