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10 Февраля , 13:58

Фестиваль мордовской национальной культуры «Шумбрат!» в Стерлитамаке

В Городском дворце культуры «Сода» состоялось праздничное мероприятие, посвящённое мордовской культуре.   Название праздника «Шумбрат» означает приветствие на мордовских языках эрзя и мокша.  Жители Стерлитамака, Стерлитамакского, Аургазинского, Белебеевского, Бакалинского, Бижбулякского и других районов республики на сегодняшней встрече выступали в роли приглашённых гостей и артистов. Семейные ансамбли и фольклорные коллективы подготовили для зрителей традиционные танцы и песни. Среди гостей был также руководитель проекта мордовской национальной борьбы «Тюштянь налксемат» Павел Мигунов из города Саранска (Республики Мордовия).  В Стерлитамакском многопрофильном профессиональном колледже он провёл семинар-практикум со студентами- будущими воспитателями детских садов и учителями начальных классов по теме «Народные игры в этнокультурном и патриотическом воспитании детей и молодёжи».

Фестиваль мордовской национальной культуры «Шумбрат!» в Стерлитамаке
Фестиваль мордовской национальной культуры «Шумбрат!» в Стерлитамаке

По словам председателя РОО «Мордовского национального культурного центра РБ» Юлии  Герасимовой, главным акцентом праздника стало сохранение мордовской культуры в семьях и передача их из поколения в поколение.

В рамках фестиваля работала выставка мордовского народного творчества. Здесь умельцы представляли яркие вышивки из бисера, плетёные изделия, роспись по дереву с мордовским орнаментом, камни, куклы-обереги, костюмы и многое другое. Перед праздничным концертом организаторы фестиваля показали гостям дефиле национального костюма.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Мордовская гостиная «КУДО» реализуемого Региональной общественной организацией «Мордовский национально-культурный центр Республики Башкортостан» при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан. Партнёр мероприятия – Администрация городского округа город Стерлитамак.

Фото ТАМАРЫ АНДРЕЕВОЙ

#ФСГОРБ #ГрантыРБ #нкогранты2023

 

Фестиваль мордовской национальной культуры «Шумбрат!» в Стерлитамаке
Фестиваль мордовской национальной культуры «Шумбрат!» в Стерлитамаке
Фестиваль мордовской национальной культуры «Шумбрат!» в Стерлитамаке
Фестиваль мордовской национальной культуры «Шумбрат!» в Стерлитамаке
Фестиваль мордовской национальной культуры «Шумбрат!» в Стерлитамаке
Фестиваль мордовской национальной культуры «Шумбрат!» в Стерлитамаке
Фестиваль мордовской национальной культуры «Шумбрат!» в Стерлитамаке
Фестиваль мордовской национальной культуры «Шумбрат!» в Стерлитамаке
Фестиваль мордовской национальной культуры «Шумбрат!» в Стерлитамаке
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