Фестиваль мордовской национальной культуры «Шумбрат!» в Стерлитамаке

По словам председателя РОО «Мордовского национального культурного центра РБ» Юлии Герасимовой, главным акцентом праздника стало сохранение мордовской культуры в семьях и передача их из поколения в поколение.

В рамках фестиваля работала выставка мордовского народного творчества. Здесь умельцы представляли яркие вышивки из бисера, плетёные изделия, роспись по дереву с мордовским орнаментом, камни, куклы-обереги, костюмы и многое другое. Перед праздничным концертом организаторы фестиваля показали гостям дефиле национального костюма.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Мордовская гостиная «КУДО» реализуемого Региональной общественной организацией «Мордовский национально-культурный центр Республики Башкортостан» при поддержке Фонда грантов Главы Республики Башкортостан. Партнёр мероприятия – Администрация городского округа город Стерлитамак.

Фото ТАМАРЫ АНДРЕЕВОЙ

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