В Стерлитамаке прошёл семинар по профилактике правонарушений в молодёжной среде

Семинар в формате круглого стола собрал в Стерлитамакском колледже строительства и профессиональных технологий заместителей директоров по воспитательной работе и социальных педагогов учреждений высшего и среднего образования города. Темой встречи стала профилактика правонарушений в молодёжной среде.

Открыл семинар заместитель главы администрации города Павел Николаевич Шорохов. Он обозначил основные проблемы, связанные с правонарушениями, совершаемыми учащимися средних специальных и высших учебных заведений.

Об участии молодых людей в мошеннических схемах, протестных действиях и поддержке экстремизма и терроризма, рассказали представители правоохранительных органов – заместитель начальника Управления организации охраны общественного порядка МВД России по РБ Александр Миронов, начальник межрайонного отдела центра по противодействию экстремизму и терроризму МВД по РБ Ильмир Ишмухаметов, начальник отдела следственного управления МВД по Стерлитамаку Никита Михеев, начальник по делам несовершеннолетних управления МВД по Стерлитамаку Рита Буляккулова.

Заместители директоров учебных заведений по воспитательной работе поделились опытом работы с учащимися, входящими в группу риска.

В ходе круглого стола его участники решили разработать определённый алгоритм действий по профилактике правонарушений среди молодёжи.

Фото Сергея Крамскова