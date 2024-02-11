-21 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте
Все новости
Новости
11 Февраля , 11:30

В Стерлитамаке прошёл благотворительный рок-фестиваль «Добро и рок»

В Городском дворце культуры собрались неравнодушные жители города с желанием подарить тепло и радость детям. В рамках фестиваля действовала ярмарка ремесленников, где любой желающий мог приобрести изделия умельцев, которые представляли свои куклы, бижутерию, изделия из кожи, национальные наряды и тюбетейки.

В Стерлитамаке прошёл благотворительный рок-фестиваль «Добро и рок»
В Стерлитамаке прошёл благотворительный рок-фестиваль «Добро и рок»

На фестивале готовили плов, профессионалы предлагали гостям сделать современную стрижку и оценить корейскую косметику. Гости праздника фотографировались на фоне мотовыставки мотоклуба «Стальные призраки» и изучали книги о Стерлитамаке на букинистической площадке.

На фестивале звучала живая музыка от молодых исполнителей и рок-групп Стерлитамака.

Вторая часть благотворительного фестиваля завершилась Гала-Концертом с 8-ми часовой музыкальной программой, мощнейшим звуком, зажигательным ведущим и увлекательным шоу.

Фото: Назия Быданцева

В Стерлитамаке прошёл благотворительный рок-фестиваль «Добро и рок»
В Стерлитамаке прошёл благотворительный рок-фестиваль «Добро и рок»
В Стерлитамаке прошёл благотворительный рок-фестиваль «Добро и рок»
В Стерлитамаке прошёл благотворительный рок-фестиваль «Добро и рок»
В Стерлитамаке прошёл благотворительный рок-фестиваль «Добро и рок»
В Стерлитамаке прошёл благотворительный рок-фестиваль «Добро и рок»
В Стерлитамаке прошёл благотворительный рок-фестиваль «Добро и рок»
В Стерлитамаке прошёл благотворительный рок-фестиваль «Добро и рок»
В Стерлитамаке прошёл благотворительный рок-фестиваль «Добро и рок»
В Стерлитамаке прошёл благотворительный рок-фестиваль «Добро и рок»
В Стерлитамаке прошёл благотворительный рок-фестиваль «Добро и рок»
В Стерлитамаке прошёл благотворительный рок-фестиваль «Добро и рок»
В Стерлитамаке прошёл благотворительный рок-фестиваль «Добро и рок»
В Стерлитамаке прошёл благотворительный рок-фестиваль «Добро и рок»
В Стерлитамаке прошёл благотворительный рок-фестиваль «Добро и рок»
В Стерлитамаке прошёл благотворительный рок-фестиваль «Добро и рок»
В Стерлитамаке прошёл благотворительный рок-фестиваль «Добро и рок»
Автор:
Читайте нас в
Выбор редакции
Новости
1 Февраля , 11:12
«Девочка-маугли». В Стерлитамаке женщина держала свою 10-летнюю дочь взаперти и никому не показывала
Новости
8 Февраля , 18:30
За спасение сестры Министр внутренних дел России наградил школьника Стерлитамака Аслана Калямова
Новости
5 Февраля , 16:30
Молодая актриса из Стерлитамака снялась в новом сериале на ТНТ
Антитеррор
7 Февраля , 16:24
В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru