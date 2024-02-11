В Стерлитамаке прошёл благотворительный рок-фестиваль «Добро и рок»

На фестивале готовили плов, профессионалы предлагали гостям сделать современную стрижку и оценить корейскую косметику. Гости праздника фотографировались на фоне мотовыставки мотоклуба «Стальные призраки» и изучали книги о Стерлитамаке на букинистической площадке.

На фестивале звучала живая музыка от молодых исполнителей и рок-групп Стерлитамака.

Вторая часть благотворительного фестиваля завершилась Гала-Концертом с 8-ми часовой музыкальной программой, мощнейшим звуком, зажигательным ведущим и увлекательным шоу.

Фото: Назия Быданцева