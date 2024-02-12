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12 Февраля , 11:43

В Башкирии благодаря нацпроекту «Производительность труда» завод обучился оптимизации офисных процессов

В Башкортостане в рамках национального проекта «Производительность труда» сотрудники ООО «Торговый дом «Завод весового оборудования» прошли обучение на «Фабрике офисных процессов». Занятия проводили тренеры бережливого производства Регионального центра компетенций в сфере производительности труда РБ (РЦК).

В Башкирии благодаря нацпроекту «Производительность труда» завод обучился оптимизации офисных процессов
В Башкирии благодаря нацпроекту «Производительность труда» завод обучился оптимизации офисных процессов
В ходе обучения 13 сотрудников завода успешно оптимизировали офисный процесс, связанный с заключением договоров на поставку материалов. Они анализировали текущий процесс с помощью картирования по методике MIFA (карта процесса по ролям), использовали 5С в офисе, изучили загрузку сотрудников. Выяснив основные проблемы, разработали и внедрили необходимые мероприятия.  По итогам в рамках деловой игры выполнили поставленную задачу, а именно: увеличили число заключенных договоров до 5 штук, сократили себе стоимость, уменьшили занимаемые площади, исключили дублирующие документы и оптимизировали процесс.

- Национальный проект направлен на повышение производительности труда и конкурентоспособности российских предприятий. В рамках него предприятия получают финансовую поддержку, консультации и обучение по внедрению бережливого производства. Так, «Фабрика офисных процессов» - это учебно-производственная площадка, которая позволяет на практике отработать навыки бережливого производства. Такие площадки созданы в разных регионах России и открыты для всех предприятий, участвующих в нацпроекте «Производительность труда». В республике на этом тренинге уже обучились порядка 120 сотрудников, - отметил  первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики Башкортостана Айрат Фахретдинов. 

ООО «Торговый дом «Завод весового оборудования» вступил в нацпроект летом прошлого года. Предприятие занимается производством промышленных весов и дозаторов для сухих материалов. В проекте оптимизирует процесс производства дозаторов. 

- По словам участников, обучение позволило сократить процесс и улучшить понимание основ Бережливого производства. Благодаря практическому опыту они на каждом этапе сокращали количество ошибок в работе, тем самым повысили производительность труда. Научились планировать рабочее время и стали более организованными и эффективными в своей работе. Как показывает практика, данный тренинг информативный и понятный, поэтому сотрудники активно участвуют в нём, - поделился тренер бережливого производства РЦК РБ Эльнар Сиразетдинов.
 
Источник: Министерство экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан 
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