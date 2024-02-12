В Башкирии пройдёт V Республиканский конкурс на соискание общественной награды «Отцовская доблесть»

По инициативе Общественной палаты РБ награду в республике вручают с 2020 года с целью морального поощрения и общественного признания заслуг отцов, воспитывающих детей, ведущих здоровый образ жизни, создающих условия для сохранения и возрождения семейных ценностей и традиций, принимающих активное участие в общественной жизни своего муниципалитета и республики.

К участию приглашаются мужчины, которые постоянно проживают не менее 5 лет в Башкортостане, являются гражданами России, достойно воспитывают детей.

Преимуществом будут обладать отцы, имеющие личные заслуги, чьи дети достигли значительных успехов в различных сферах – совершили мужественные, героические поступки, отмечены за добросовестный труд на благо Республики Башкортостан и др.

Для участия необходимо подготовить пакет документов, указанный в Положении о конкурсе, и направить его на электронную почту Общественной палаты Республики Башкортостан [email protected] до 1 июня 2024 года.