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12 Февраля , 11:50

В Башкирии пройдёт V Республиканский конкурс на соискание общественной награды «Отцовская доблесть»

С 10 февраля Общественная палата Республики Башкортостан совместно с РОО «Центр общественной жизни» Республики Башкортостан начинает прием заявок на пятый Республиканский конкурс на соискание общественной награды «Отцовская доблесть».

В Башкирии пройдёт V Республиканский конкурс на соискание общественной награды «Отцовская доблесть»
В Башкирии пройдёт V Республиканский конкурс на соискание общественной награды «Отцовская доблесть»

По инициативе Общественной палаты РБ награду в республике вручают с 2020 года с целью морального поощрения и общественного признания заслуг отцов, воспитывающих детей, ведущих здоровый образ жизни, создающих условия для сохранения и возрождения семейных ценностей и традиций, принимающих активное участие в общественной жизни своего муниципалитета и республики.

К участию приглашаются мужчины, которые постоянно проживают не менее 5 лет в Башкортостане, являются гражданами России, достойно воспитывают детей.

Преимуществом будут обладать отцы, имеющие личные заслуги, чьи дети достигли значительных успехов в различных сферах – совершили мужественные, героические поступки, отмечены за добросовестный труд на благо Республики Башкортостан и др.

Для участия необходимо подготовить пакет документов, указанный в Положении о конкурсе, и направить его на электронную почту Общественной палаты Республики Башкортостан [email protected] до 1 июня 2024 года. 

 

 

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