В Башкирии в 2024 году отремонтируют 38 км региональных и межмуниципальных дорог

- В 2024 году планируется отремонтировать такие дороги, как Благовещенск-Павловка, Уфа - Чишмы, Дема - Затон, Уфа - Охлебинино, Дмитриевка-Кушнаренково, Подлесное - Талалаевка - Большой Куганак и другие. Данные объекты обеспечивают транспортную связь между башкирской столицей и районами, а также связывают крупные населенные пункты. Поэтому важно отремонтировать эти дороги, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов.

Все работы планируется выполнить до конца 2024 года. На ремонт данных участков дорог направят более 770 млн рублей.

Справочно:

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан Министерством транспорта России в целях исполнения положений президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года». Масштаб национального проекта охватывает практически всю страну, в нем принимают участие 84 субъекта России.

Источник: Минтранс РБ