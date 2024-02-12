-11 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
12 Февраля , 11:50

В Башкирии в 2024 году отремонтируют 38 км региональных и межмуниципальных дорог

В Башкортостане в 2024 году отремонтируют 38 км региональных и межмуниципальных дорог в Уфимской и Стерлитамакской агломерациях в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Это на 6 км больше, чем в 2023 году. Дорожники планируют провести работы на 14 участках. К ремонтным работам подрядчики приступят в апреле-мае при благоприятной погоде. 

В Башкирии в 2024 году отремонтируют 38 км региональных и межмуниципальных дорог
В Башкирии в 2024 году отремонтируют 38 км региональных и межмуниципальных дорог

- В 2024 году планируется отремонтировать такие дороги, как Благовещенск-Павловка, Уфа - Чишмы, Дема - Затон, Уфа - Охлебинино, Дмитриевка-Кушнаренково, Подлесное - Талалаевка - Большой Куганак и другие. Данные объекты обеспечивают транспортную связь между башкирской столицей и районами, а также связывают крупные населенные пункты. Поэтому важно отремонтировать эти дороги, - рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан Александр Клебанов. 
Все работы планируется выполнить до конца 2024 года. На ремонт данных участков дорог направят более 770 млн рублей. 
Справочно:
Национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан Министерством транспорта России в целях исполнения положений президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года». Масштаб национального проекта охватывает практически всю страну, в нем принимают участие 84 субъекта России.

Источник: Минтранс РБ

 

Автор:
Читайте нас в
Выбор редакции
Новости
1 Февраля , 11:12
«Девочка-маугли». В Стерлитамаке женщина держала свою 10-летнюю дочь взаперти и никому не показывала
Новости
8 Февраля , 18:30
За спасение сестры Министр внутренних дел России наградил школьника Стерлитамака Аслана Калямова
Новости
5 Февраля , 16:30
Молодая актриса из Стерлитамака снялась в новом сериале на ТНТ
Антитеррор
7 Февраля , 16:24
В редакцию газеты «Стерлитамакский рабочий» поступило шесть однотипных сообщений о планируемом теракте

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru