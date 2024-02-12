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12 Февраля , 14:00

В Межвузовском кампусе Уфы ученые УУНиТ будут прогнозировать генетические риски

Лаборатория геномных и постгеномных технологий УУНиТ, которая разместилась на прошлой неделе в здании первой очереди Межвузовского кампуса Уфы, займется прогнозированием рисков развития наследственных заболеваний.

Об этом рассказала профессор кафедры генетики и фундаментальной медицины УУНиТ, заведующая лабораторией геномных и постгеномных технологий Александра Карунас.

– Лаборатория геномных и постгеномных технологий – одна из новых лабораторий, расположенных в здании первой очереди межвузовского кампуса, практически готова к началу активной работы, – отмечает Александра Станиславовна. – Состоялся долгожданный переезд в современные помещения, спроектированные с учетом всех требований и актуальных тенденций. Просторные светлые комнаты оснащаются оборудованием для выполнения широкого спектра научных исследований с использованием различных методов (массового генотипирования, секвенирования, проточной цитометрии и др.). В дальнейшем планируем обновить и расширить приборную базу лаборатории для проведения полногеномных и других исследований, соответствующих мировому уровню.

– А чем именно будет заниматься лаборатория?

– Деятельность новой лаборатории будет направлена как на выполнение научно-исследовательских работ по молекулярной генетике наследственных и многофакторных заболеваний человека, так и на проведение поисково-прикладных исследований. Их целью будет разработка различных генетических панелей и способов прогнозирования риска развития распространенных многофакторных заболеваний и алгоритмов ДНК-диагностики наследственных заболеваний.

В рамках научно-образовательной деятельности в лаборатории геномных и постгеномных технологий будет проводиться подготовка квалифицированных специалистов с широким спектром компетенций в данной области.

– То есть двери лаборатории будут открыты для студентов? 

– Конечно. Большинство сотрудников лаборатории совмещают свою научную работу с преподавательской деятельностью на кафедре генетики и фундаментальной медицины Уфимского университета науки и технологий. Наши студенты получат возможность освоить современные геномные технологии, получат доступ к уникальному оборудованию, на котором смогут выполнять свои выпускные квалификационные работы. И больше времени будут уделять научной работе, что повысит степень их вовлеченности в исследовательскую и инновационную деятельность.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/23001/

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