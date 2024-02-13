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13 Февраля , 16:26

С 19 февраля по 19 марта в Башкортостане проходит конкурсный отбор Программы поддержки местных инициатив – 2024

Министерство финансов Республики Башкортостан сообщает, что оператор по организационно-техническому сопровождению конкурсного отбора АНО «Управляющая компания научно-образовательного центра Республики Башкортостан» объявляет о старте конкурсного отбора ППМИ – 2024. Заявки принимаются с 19 февраля по 19 марта 2024 года с 10:00 до 18:00 часов по адресу: город Уфа, улица Кирова 15, каб 102.

С 19 февраля по 19 марта в Башкортостане проходит конкурсный отбор Программы поддержки местных инициатив – 2024
С 19 февраля по 19 марта в Башкортостане проходит конкурсный отбор Программы поддержки местных инициатив – 2024

Важно, что жители на местах непосредственно принимают участие в осуществлении местного самоуправления, влияют на выбор приоритетов развития своего населенного пункта, привлекают к участию местных предпринимателей, контролируют расходование собранных, а также бюджетных средств и видят результат. В фокусе задач - местная инфраструктура: благоустройство территорий, ремонт дорог, организация освещения, водоснабжения, благоустройство спортивных и детских площадок, - отметила заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр финансов РБ Лира Игтисамова.

Для участия в конкурсе заявителю необходимо представить заявку согласно рекомендуемым формам документов. Примеры заполнения документов для формирования конкурсной заявки на участие в конкурсном отборе можно найти в разделе «Документы», пройдя по ссылке.

- Программа поддержки местных инициатив реализуется в республике уже десятый год. И с каждым годом мы видим все большую заинтересованность жителей нашего региона в участии в программе. В прошлом году команда управляющей компании НОЦ Башкортостана провела семинары для специалистов, принимающих непосредственное участие в подготовке заявки. Обучающие мероприятия охватили более 600 человек. Эксперты Центра изучения гражданских инициатив рассказали, как правильно собрать и упаковать инициативы жителей, какие проекты могут быть реализованы в рамках инициативного бюджетирования и какие акценты сделать при формировании заявки на конкурсный отбор для того, чтобы решить социально-значимые проблемы населения, - прокомментировала директор управляющей компании НОЦ РБ Наталия Латыпова.

Справочно:

ППМИ – это механизм, позволяющий объединить финансовые ресурсы республиканского бюджета, бюджетов муниципальных образований, средства физических и юридических лиц, и направить их на решение социально-значимых проблем. Инициативы жителей могут быть связаны с водоснабжением, небольшими мостами, домами культуры, освещением, благоустройством, детскими, спортивными площадками и другими вопросами. На эти цели из республиканского бюджета выделены субсидии (до 1 200 000 рублей на 1 проект), получить которые смогут выигравшие на конкурсе проекты.

Конкурсный отбор по Программе поддержки местных инициатив проводится в соответствии с Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 06.02.2023 г. № 39 «О реализации на территории Республики Башкортостан проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах».

Извещение о старте конкурсного отбора можно найти, пройдя по ссылке.

По возникающим вопросам обращаться по номеру телефона 8 (347) 229-45-43.

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