Выборы 2024. Откройте дверь обходчику

Инициатором проекта стала ЦИК РФ.

С 17 февраля по 7 марта 2024 года члены участковых избирательных комиссий, то есть обходчики, будут проводить поквартирные и подомовые обходы во всех городах и районах республики для информирования жителей о выборах президента Российской Федерации.

Задача предвыборной «переписи» – уточнить список зарегистрированных избирателей, рассказать, какими способами можно проголосовать, принять заявку на голосование на дому, ответить на вопросы.

Узнать обходчиков можно легко: каждый будет одет в накидку-манишку белого цвета с синей надписью.

При себе у него будет:

✔ синяя тканевая сумка-шопер

✔нагрудный знак

✔ удостоверение члена участковой избирательной комиссии, с указанием фамилии имени и отчества, с синей печатью и подписанное председателем УИК

✔телефон с приложением «ИнформУИК»

✔информационный лифлет и листовка с информацией о зарегистрированных кандидатах

«Участники «Информ УИК» будут использовать специальное мобильное приложение, куда будут оперативно вноситься данные анкетирования. Все как при переписи населения. Члены комиссий зададут вопросы в соответствии с анкетой. Весь процесс займет несколько минут, – прокомментировал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан Марат Гадилов. - Обходчикам во время работы запрещено проводить агитацию, только информирование. Уважаемые жители республики, просим оказать содействие обходчикам. Мы выражаем надежду на сотрудничество».

Фото: Олег Яровиков.