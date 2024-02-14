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14 Февраля , 16:03

Президент РФ Владимир Путин направил видеоприветствие участникам расширенной коллегии МЧС

"Сегодня МЧС – это слаженная, мобильная, технически оснащённая структура, которая отвечает за решение широкого круга крайне важных задач. Прежде всего за защиту людей от чрезвычайных ситуаций, за профилактику, предупреждение и тушение пожаров, ликвидацию последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, за развитие системы гражданской обороны", - отметил, в частности Президент. 

Президент РФ Владимир Путин направил видеоприветствие участникам расширенной коллегии МЧС
Президент РФ Владимир Путин направил видеоприветствие участникам расширенной коллегии МЧС

 

Подробнее на сайте Кремля: http://www.kremlin.ru/events/president/news/73434

Фото: www.kremlin.ru

 

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