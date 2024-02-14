Президент РФ Владимир Путин направил видеоприветствие участникам расширенной коллегии МЧС
"Сегодня МЧС – это слаженная, мобильная, технически оснащённая структура, которая отвечает за решение широкого круга крайне важных задач. Прежде всего за защиту людей от чрезвычайных ситуаций, за профилактику, предупреждение и тушение пожаров, ликвидацию последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, за развитие системы гражданской обороны", - отметил, в частности Президент.
Президент РФ Владимир Путин направил видеоприветствие участникам расширенной коллегии МЧС
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