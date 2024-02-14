Стерлитамакский филиал УУНиТ открыл двери абитуриентам

В рамках дня открытых дверей ребята узнали подробную информацию о правилах приема документов в вуз, познакомились с факультетами университета и направлениями обучения, а также посетили мастер-классы по подготовке к ЕГЭ.

С приветственным словом перед абитуриентами и их родителями выступил Игорь Анатольевич Сыров, директор СФ УУНиТ, доктор филологических наук.

- В нашем филиале созданы все условия для того, чтобы вы чувствовали себя не просто человеком, который создает себя и обретает новые компетенции, но, чтобы вы осознали себя как личность творческая, активная, развивающаяся не только в рамках образовательного процесса, но и реализующая себя по тем граням, которые вам интересны. В школе множество направлений, одновременно с гуманитарным циклом приходится изучать и точные науки, и наоборот, те, кто занят точными науками, изучают литературу, историю и так далее. Чем интересна система высшего образования? Она раньше называлась профессиональной. То есть вы, получая профессию, уже суженным блоком, но получаете систему знаний, по которой вы будете работать. И здесь для этого есть все. Но я хочу вам сказать только одну фразу в завершении. Жизнь человека определяет иногда сиюминутный выбор, одномоментный выбор. Когда приходится принимать решение. Это решение во многом определит дальнейшие движения жизни. Я вам искренне желаю, чтобы вы, обдумав все, сделали правильный выбор и поступили в учебное заведение, где вы могли бы творчески развиваться, совершенствоваться и получить профессию, которая будет вас обеспечивать всю оставшуюся жизнь, - обратился он.

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Фото Тамары Андреевой.