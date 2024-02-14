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14 Февраля , 18:38

Стерлитамакский филиал УУНиТ открыл двери абитуриентам

Сегодня, 14 февраля, в стенах стерлитамакского филиала Уфимского университета науки и технологий прошел день открытых дверей для будущих выпускников школ и колледжей, которые в будущем планируют получить высшее образование.  

СФ УУНиТ открыл двери абитуриентам
СФ УУНиТ открыл двери абитуриентам

 В рамках дня открытых дверей ребята узнали подробную информацию о правилах приема документов в вуз, познакомились с факультетами университета и направлениями обучения, а также посетили мастер-классы по подготовке к ЕГЭ.

С приветственным словом перед абитуриентами и их родителями выступил Игорь Анатольевич Сыров, директор СФ УУНиТ, доктор филологических наук.

- В нашем филиале созданы все условия для того, чтобы вы чувствовали себя не просто человеком, который создает себя и обретает новые компетенции, но, чтобы вы осознали себя как личность творческая, активная, развивающаяся не только в рамках образовательного процесса, но и реализующая себя по тем граням, которые вам интересны. В школе множество направлений, одновременно с гуманитарным циклом приходится изучать и точные науки, и наоборот, те, кто занят точными науками, изучают литературу, историю и так далее. Чем интересна система высшего образования? Она раньше называлась профессиональной. То есть вы, получая профессию, уже суженным блоком, но получаете систему знаний, по которой вы будете работать. И здесь для этого есть все.  Но я хочу вам сказать только одну фразу в завершении. Жизнь человека определяет иногда сиюминутный выбор, одномоментный выбор. Когда приходится принимать решение. Это решение во многом определит дальнейшие движения жизни. Я вам искренне желаю, чтобы вы, обдумав все, сделали правильный выбор и поступили в учебное заведение, где вы могли бы творчески развиваться, совершенствоваться и получить профессию, которая будет вас обеспечивать всю оставшуюся жизнь, - обратился он.

Подробнее в ближайшем номере газеты «Стерлитамакский рабочий».

Фото Тамары Андреевой.

 

СФ УУНиТ открыл двери абитуриентам
СФ УУНиТ открыл двери абитуриентам
СФ УУНиТ открыл двери абитуриентам
СФ УУНиТ открыл двери абитуриентам
СФ УУНиТ открыл двери абитуриентам
СФ УУНиТ открыл двери абитуриентам
СФ УУНиТ открыл двери абитуриентам
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