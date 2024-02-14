В Башкирии инспекторы ДПС остановили машину с нетрезвым 17-летним юношей

На место правонарушения был приглашен отец парня. Полицейские в его присутствии провели освидетельствование несовершеннолетнего на состояние опьянения. Результат составил 0,494 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе.

«В отношении молодого человека автоинспекторы составили административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления. Машину поместили на специализированную стоянку. По словам парня, автомобиль он купил сам, для дальнейшей перепродажи», — сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

Сотрудники полиции по факту нарушения ПДД собрали материал, который направлен в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия процессуального решения, а также в отделение ПДН для проведения профилактической работы.

Источник: ГИБДД по РБ