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14 Февраля , 14:05

В Башкирии инспекторы ДПС остановили машину с нетрезвым 17-летним юношей

Сотрудники госавтоинспекции города Октябрьского на днях на улице Кувыкина для проверки документов остановили «ВАЗ-2114» с тонированными стеклами и без государственных регистрационных знаков. За рулем находился 17-летний юноша, не имеющий водительских прав. При разговоре с ним инспекторы ДПС заметили у него признаки алкогольного опьянения.

В Башкирии инспекторы ДПС остановили машину с нетрезвым 17-летним юношей
В Башкирии инспекторы ДПС остановили машину с нетрезвым 17-летним юношей

На место правонарушения был приглашен отец парня. Полицейские в его присутствии провели освидетельствование несовершеннолетнего на состояние опьянения. Результат составил 0,494 мг/л паров этанола в выдыхаемом воздухе.

«В отношении молодого человека автоинспекторы составили административный протокол по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления. Машину поместили на специализированную стоянку. По словам парня, автомобиль он купил сам, для дальнейшей перепродажи», — сообщили в пресс-службе региональной госавтоинспекции.

Сотрудники полиции по факту нарушения ПДД собрали материал, который направлен в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия процессуального решения, а также в отделение ПДН для проведения профилактической работы.

Источник: ГИБДД по РБ

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