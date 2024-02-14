В Уфе стартовала заявочная кампания на конкурс инновационных проектов в интересах железнодорожной отрасли

Представители магистрали рассказали об основных направлениях инновационного развития компании, запросах на инновации, а также о требованиях для участия в отборе.

Выбор проектов будет проводиться в соответствии с направлениями долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» до 2025 года, Стратегией цифровой трансформации ОАО «РЖД» до 2025 года, а также запросами на инновации ОАО «РЖД».

Отметим, что Куйбышевская магистраль с 2019 года реализует инновационные проекты различных направлений: системы аналитики дислокации работников, автоматизация и роботизация процессов, видео-аналитика и мониторинг. За пять лет на региональную инновационную площадку поступило более 1,3 тыс. предложений, из них 105 сегодня находятся в работе, а 50 проектов уже внедрены в процессы компании. Количество реализованных инноваций ежегодно кратно увеличивается.

Представителям компаний Республики Башкортостан предложили стать участниками конкурса инновационных проектов, направленных на научно-техническое и инновационное развитие железнодорожного транспорта.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/23027/