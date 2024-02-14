Вузы Башкортостана заняли высокие позиции в предметном рейтинге университетов России за 2023 год

Вузы оцениваются по 42 критериям, объединённым в три интегральных показателя — условия для получения качественного образования, уровень востребованности выпускников работодателями и уровень научно-исследовательской деятельности.

Лидером по количеству предметных направлений, участвующих в ранжировании, стал УГНТУ. Нефтяной университет лидирует в 8 областях: экология (18 место), геология (14 место), в направлении «нефтегазовое дело» за прошедший год университет поднялся на одну строчку в рейтинге и занял 7 место. Улучшил свои показатели вуз и в области машиностроения и робототехники сейчас он в рейтинге на 16 позиции.

В направлении «биотехнологии и биоинженерия» УГНТУ занял 18 место, в направлении «энергетика, энергетическое машиностроение и электротехника» вуз на 19 месте в рейтинге, неизменным осталось и 9 место нефтяного вуза в области химических технологий.

Уфимский университет науки и технологий (объединивший УГАТУ и БашГУ) занимает неизменное 12 место в направлении «авиационная и ракетно-космическая техника» и 11 место в направлении «география».

Башкирский государственный медицинский университет вошел в число лучших по направлениям «медицина» (с 2022 года прочно закрепился на 8 месте рейтинга среди 20 представленных медицинских университетов) и «фармация» (9 место).

Башкирский государственный аграрный университет традиционно силен в направлении подготовки «сельское хозяйство» (5 место).