-21 °С
Ясно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
15 Февраля , 10:29

Более 4,9 млрд рублей привлек в 2023 году малый и средний бизнес Башкирии под «зонтичные» поручительства

Свыше 4,9 млрд рублей кредитных средств смогли привлечь в 2023 году малые и средние предприятия республики за счет «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. По сравнению с 2022 годом объем полученных средств вырос на 1%.

Более 4,9 млрд рублей привлек в 2023 году малый и средний бизнес Башкирии под «зонтичные» поручительства
Более 4,9 млрд рублей привлек в 2023 году малый и средний бизнес Башкирии под «зонтичные» поручительства

В 2023 году предприниматели региона заключили 341 договор под «зонтичные поручительства». По объему привлеченных кредитных средств мы занимаем 5 место в Приволжском федеральном округе.

В топ отраслей по привлечению заемных средств вошли торговля, обрабатывающие производства, строительство, полезные ископаемые, а также научно-техническая деятельность. 

Напомним, «зонтичные» поручительства —  упрощенный способ получить банковское финансирование для бизнеса при отсутствии или недостатке залога. Механизм был запущен по поручению Президента России Владимира Путина в 2021 году и реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/23036/

 

Автор:
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru