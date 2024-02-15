Более 4,9 млрд рублей привлек в 2023 году малый и средний бизнес Башкирии под «зонтичные» поручительства

В 2023 году предприниматели региона заключили 341 договор под «зонтичные поручительства». По объему привлеченных кредитных средств мы занимаем 5 место в Приволжском федеральном округе.

В топ отраслей по привлечению заемных средств вошли торговля, обрабатывающие производства, строительство, полезные ископаемые, а также научно-техническая деятельность.

Напомним, «зонтичные» поручительства — упрощенный способ получить банковское финансирование для бизнеса при отсутствии или недостатке залога. Механизм был запущен по поручению Президента России Владимира Путина в 2021 году и реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/23036/